Одна помилка — і холодець зіпсований: що не можна додавати до страви

Холодець може виглядати ідеально, але одна зайва добавка здатна зіпсувати і смак, і зовнішній вигляд страви

Холодець — одна з традиційних новорічних страв, без якої багато хто не уявляє святкового столу. Приготувати смачний та прозорий холодець не дуже складно. Проте одна помилка під час приготування здатна перекреслити всі старання. Якщо неправильно підібрати інгредієнти або помилитися з їх кількістю, страва може вийти зовсім неапетитною.

Разом із "Сенсацією" пояснюємо, які продукти в жодному разі не варто додавати до цієї страви. Вони не просто погіршують його смак, а й впливають на його консистенцію.

Які продукти не можна додавати до холодцю

Перший інгредієнт, який категорично не рекомендують додавати до холодцю — це кріп. Хоча зелень часто використовують для аромату, у цьому випадку вона лише зашкодить. Кріп здатен зіпсувати смак святкової страви та змінити її зовнішній вигляд. Якщо додати його в бульйон,він втратить прозорість і набуде каламутного зеленкуватого відтінку. Такий холодець виглядатиме не надто привабливо і навряд чи викличе бажання його куштувати.

Холодець має бути прозорий

Також варто відмовитись від додавання надто жирного м’яса. Саме воно робить бульйон мутним, а після застигання на поверхні з’являється щільний білий шар жиру. Такий прошарок псує не лише зовнішній вигляд, а й смак страви, роблячи її важкою та неприємною за текстурою.

Щоб холодець вийшов прозорим, ніжним і добре застиг, краще поєднувати кілька видів м’яса. Для приготування краще брати курку, яловичу гомілку та трохи свинини. Саме з цими продуктами бульйон матиме насичений смак та швидко застигне.

А якщо у вас бракує часу на довге варіння бульйону, приготуйте "лінивий холодець". На це вам вистачить 30 хвилин.