Картопля звариться швидше та не перетвориться на кашу: хитрість професійних кухарів

Температура води, якою заливається картопля, має важливе значення

Приготування картоплі здається елементарною справою: покласти бульби у воду, поставити на вогонь і зачекати. Проте результат іноді розчаровує — картопля або залишається твердою всередині, або вмить розвалюється, перетворюючись на кашу. Секрет приготування криється не лише у сорті, а й у правильній техніці.

Експерти з City Magazine пропонують два перевірені кроки, які допоможуть зберегти форму картоплі, зробивши її при цьому ніжною всередині.

Як правильно зварити картоплю — корисні поради

Перша і найголовніша помилка — кидати картоплю в гарячу воду, щоб вона швидше приготувалася. Для варіння завжди треба використовувати холодну воду. Коли ви заливаєте картоплю холодною водою, вона нагрівається поступово. Це дозволяє всім частинам бульби готуватися одночасно.

Завдяки поступовому нагріванню крохмаль вивільнюється рівномірно, вода залишається прозорішою, а сама картопля не стає надто липкою. В результаті ви отримуєте однорідну текстуру та щільну структуру, що особливо важливо, якщо ви плануєте нарізати картоплю для салатів.

Ще один важливий момент — слідкувати, щоб вода повністю покривала картоплю протягом усього процесу приготування.

Другий етап, про який багато хто не знає — додавання кислоти. Приблизно через 15 хвилин після початку варіння (разом із сіллю) додайте в каструлю одну чайну ложку оцту.

Оцет створює тонку захисну оболонку на поверхні картоплі. Це запобігає розсипанню бульб, навіть якщо ви їх трохи перетримаєте на вогні. Не хвилюйтеся, така невелика кількість оцту зовсім не змінить смак картоплі.

Завдяки додаванню оцту картопля готується швидше, зберігає форму, а її смак стає виразнішим. Цю хитрість використовують професійні кухарі, але вона цілком доступна і під час приготування картоплі вдома.

