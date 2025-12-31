Салат зі шпротами для святкового столу: незвичайна подача класики, що здивує гостей (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 529
Новий рік ось-ось настане, і господині активно складають святкове меню, продумуючи кожну страву до дрібниць.
Часто на новорічний стіл готують бутерброди зі шпротами, але сьогодні ми пропонуємо приготувати з цієї риби дещо незвичайне та дуже ефектне — святковий салат, який можна подати шарами в кондитерському кільці. Він не тільки красиво виглядає, але й має неперевершений смак, який оцінять усі гості. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook_with_me_at_home".
Як приготувати салат зі шпротами
Поради щодо вибору інгредієнтів та їх якості
Обирайте шпроти високої якості: пружні, золотисті, без стороннього запаху. Картопля, морква та яйця мають бути свіжими, середнього розміру, щоб рівномірно відварюватися. Зелена цибуля — тільки свіжа та яскрава. Майонез бажано брати домашній або перевіреного виробника для насиченого смаку.
Інгредієнти:
- шпроти – 1 б. (250 г);
- картопля – 2 шт.;
- зелена цибуля – 1 пуч.;
- морква – 1 шт.;
- горошок – 1/2 б.;
- яйця – 3 шт.;
- майонез – 4-5 ст. л.;
- спеції: сіль, перець – за смаком;
Спосіб приготування:
- Відварити картоплю, моркву та яйця до готовності.
- Охолодити овочі та яйця, почистити.
- Викласти шпроти в тарілку, злегка розім’яти виделкою, злити олію.
- Порізати картоплю дрібним кубиком.
- Зелену цибулю дрібно посікти.
- Моркву натерти на грубу терку.
- Відцідити горошок від рідини.
- Яйця натерти на грубу терку.
- Помістити майонез у кондитерський мішок або кульок з маленькою дірочкою.
- Викласти салат шарами в кондитерському кільці у такій послідовності: картопля – трохи спецій – сіточка майонезу – шпроти – зелена цибуля – сіточка майонезу – морква – трохи спецій – сіточка майонезу – горошок – яйця – трохи спецій.
- Дати салату настоятися в холодильнику 1–2 години.
- Зверху покрити останньою сіточкою майонезу та прикрасити за бажанням.
Як і з чим подавати
Салат зі шпротами найкраще подавати охолодженим у прозорому кондитерському кільці або красиво викладеним шарами на плоскій тарілці. Прикрасити можна свіжою зеленню, зернами граната, тонкими скибками лимона чи гірчичною зернистою сіткою. Страва гарно поєднується з тостами, свіжим хлібом, легкими гарнірами з овочів або маринованими огірками.
Салат виходить ніжний, яскравий та святковий, і стане справжньою прикрасою вашого новорічного столу.