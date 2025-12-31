Рус

Салат зі шпротами для святкового столу: незвичайна подача класики, що здивує гостей (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
529
Салат зі шпротами
Салат зі шпротами. Фото instagram.com

Новий рік ось-ось настане, і господині активно складають святкове меню, продумуючи кожну страву до дрібниць.

Часто на новорічний стіл готують бутерброди зі шпротами, але сьогодні ми пропонуємо приготувати з цієї риби дещо незвичайне та дуже ефектне — святковий салат, який можна подати шарами в кондитерському кільці. Він не тільки красиво виглядає, але й має неперевершений смак, який оцінять усі гості. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook_with_me_at_home".

Як приготувати салат зі шпротами

Поради щодо вибору інгредієнтів та їх якості

Обирайте шпроти високої якості: пружні, золотисті, без стороннього запаху. Картопля, морква та яйця мають бути свіжими, середнього розміру, щоб рівномірно відварюватися. Зелена цибуля — тільки свіжа та яскрава. Майонез бажано брати домашній або перевіреного виробника для насиченого смаку.

Інгредієнти:

  • шпроти – 1 б. (250 г);
  • картопля – 2 шт.;
  • зелена цибуля – 1 пуч.;
  • морква – 1 шт.;
  • горошок – 1/2 б.;
  • яйця – 3 шт.;
  • майонез – 4-5 ст. л.;
  • спеції: сіль, перець – за смаком;

Спосіб приготування:

  1. Відварити картоплю, моркву та яйця до готовності.
  2. Охолодити овочі та яйця, почистити.
  3. Викласти шпроти в тарілку, злегка розім’яти виделкою, злити олію.
  4. Порізати картоплю дрібним кубиком.
  5. Зелену цибулю дрібно посікти.
  6. Моркву натерти на грубу терку.
  7. Відцідити горошок від рідини.
  8. Яйця натерти на грубу терку.
  9. Помістити майонез у кондитерський мішок або кульок з маленькою дірочкою.
  10. Викласти салат шарами в кондитерському кільці у такій послідовності: картопля – трохи спецій – сіточка майонезу – шпроти – зелена цибуля – сіточка майонезу – морква – трохи спецій – сіточка майонезу – горошок – яйця – трохи спецій.
  11. Дати салату настоятися в холодильнику 1–2 години.
  12. Зверху покрити останньою сіточкою майонезу та прикрасити за бажанням.

Як і з чим подавати

Салат зі шпротами найкраще подавати охолодженим у прозорому кондитерському кільці або красиво викладеним шарами на плоскій тарілці. Прикрасити можна свіжою зеленню, зернами граната, тонкими скибками лимона чи гірчичною зернистою сіткою. Страва гарно поєднується з тостами, свіжим хлібом, легкими гарнірами з овочів або маринованими огірками.

Салат виходить ніжний, яскравий та святковий, і стане справжньою прикрасою вашого новорічного столу.

Теги:
#Салат #Закуска #Готуємо вдома