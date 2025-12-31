Салат зі шпротами для святкового столу: незвичайна подача класики, що здивує гостей (відео)

Новий рік ось-ось настане, і господині активно складають святкове меню, продумуючи кожну страву до дрібниць.

Часто на новорічний стіл готують бутерброди зі шпротами, але сьогодні ми пропонуємо приготувати з цієї риби дещо незвичайне та дуже ефектне — святковий салат, який можна подати шарами в кондитерському кільці. Він не тільки красиво виглядає, але й має неперевершений смак, який оцінять усі гості. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook_with_me_at_home".

Як приготувати салат зі шпротами

Поради щодо вибору інгредієнтів та їх якості

Обирайте шпроти високої якості: пружні, золотисті, без стороннього запаху. Картопля, морква та яйця мають бути свіжими, середнього розміру, щоб рівномірно відварюватися. Зелена цибуля — тільки свіжа та яскрава. Майонез бажано брати домашній або перевіреного виробника для насиченого смаку.

Інгредієнти:

шпроти – 1 б. (250 г);

картопля – 2 шт.;

зелена цибуля – 1 пуч.;

морква – 1 шт.;

горошок – 1/2 б.;

яйця – 3 шт.;

майонез – 4-5 ст. л.;

спеції: сіль, перець – за смаком;

Спосіб приготування:

Відварити картоплю, моркву та яйця до готовності. Охолодити овочі та яйця, почистити. Викласти шпроти в тарілку, злегка розім’яти виделкою, злити олію. Порізати картоплю дрібним кубиком. Зелену цибулю дрібно посікти. Моркву натерти на грубу терку. Відцідити горошок від рідини. Яйця натерти на грубу терку. Помістити майонез у кондитерський мішок або кульок з маленькою дірочкою. Викласти салат шарами в кондитерському кільці у такій послідовності: картопля – трохи спецій – сіточка майонезу – шпроти – зелена цибуля – сіточка майонезу – морква – трохи спецій – сіточка майонезу – горошок – яйця – трохи спецій. Дати салату настоятися в холодильнику 1–2 години. Зверху покрити останньою сіточкою майонезу та прикрасити за бажанням.

Як і з чим подавати

Салат зі шпротами найкраще подавати охолодженим у прозорому кондитерському кільці або красиво викладеним шарами на плоскій тарілці. Прикрасити можна свіжою зеленню, зернами граната, тонкими скибками лимона чи гірчичною зернистою сіткою. Страва гарно поєднується з тостами, свіжим хлібом, легкими гарнірами з овочів або маринованими огірками.

Салат виходить ніжний, яскравий та святковий, і стане справжньою прикрасою вашого новорічного столу.