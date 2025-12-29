Не запечена і не смажена: як приготувати скумбрію до новорічного столу

Простий рецепт скумбрії на святковий стіл

Скумбрію можна приготувати по-різному. Ця риба дуже смачна смачна тушкованою або запеченою. Проте на святковий новорічний стіл її можна приготувати в маринаді і подавати як холодну закуску.

Якщо вам потрібна перевірена страва, яка сподобається гостям і не забере багато часу на приготування, ця маринована скумбрія стане вдалим вибором. Рецептом поділилася Sensatsiya.

Як замаринувати скумбрію

Купуйте скумбрію з цілою шкіркою, без жовтих плям (ознака окислення жиру). Очі мають бути світлими, а не впалими. Розморожуйте її виключно в холодильнику, а не при кімнатній температурі чи у воді. Також не чекайте повного розморожування. Рибу значно легше нарізати на рівні шматочки, коли вона ще злегка підморожена.

Якщо ви не любите гвоздику, замініть її на духмяний перець. Замість яблучного оцту для маринаду можна використати винний або сік лимона, але смак буде дещо гострішим.

Коли маринад буде готовий, дайте йому повністю охолонути до кімнатної температури. Якщо залити рибу гарячим маринадом, вона просто "звариться" і стане м'якою.

Інгредієнти

заморожена скумбрія – 2 шт.

ріпчаста цибуля – 1 шт.

вода – 250 мл

гвоздика – 6 бутонів

чорний перець горошком – 10 шт.

чорний мелений перець – дрібка

коріандр – 5 зерен

сіль – 2 ч. л.

цукор – 0,5 ч. л.

соняшникова олія – 2 ст. л.

яблучний оцет 9% – 2,5 ложки

лавровий лист – 2 шт.

Етапи приготування

Видаліть голову, плавці та нутрощі. Обов'язково зніміть чорну плівку всередині черевця, інакше риба буде гірчити. Наріжте порційними шматками товщиною 2-2,5 см. У сотейник налийте воду, додайте сіль, цукор, усі прянощі та олію. Доведіть до кипіння та проваріть рівно 1 хвилину. В кінці влийте оцет, перемішайте і зніміть з вогню. Цибулю наріжте тонкими півкільцями. У скляну або керамічну ємність викладіть шарами рибу та цибулю. Залийте охолодженим маринадом так, щоб він повністю покривав шматочки. Поставте в холодильник маринуватись протягом доби.

Скумбрія ідеально підходить до відвареної картоплі та скибочки житнього хліба. При подачі додайте до страви свіжу зелену цибулю.

Також варто зазначити, що риба може зберігатися в маринаді в холодильнику до 4-5 днів, але враховуйте, чим довше вона стоїть, тим солонішою стає.