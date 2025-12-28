Закуска з оселедцем: оригінальний рецепт (відео)

Ефектна закуска готується з доступних продуктів

Оселедець особливо смакує з вареною картоплею. Зазвичай ці продукти подають на стіл як дві окремі страви. Але їх можна поєднати у смачну закуску, яка буде доречна навіть у святковому меню.

Як це зробити, наочно показав кулінарний блогер Іван Янюк на своєму YouTube-каналі. За його словами, ця страва особливо сподобається всім любителям ситних страв.

Як приготувати святкову закуску з картоплі та оселедця

За бажання замість оселедця можна використати слабосолону сьомгу або форель. Майонез можна замінити на грецький йогурт із краплею лимонного соку та дрібкою гірчиці. А якщо хочеться зробити страву більш пікантною, додайте до начинки дрібно нарізаний солоний огірок.

Інгредієнти

4 відварені в лушпинні картоплини

50 г вершкового масла (82,5%)

1 ст. л. олії

4 варені яйця

10 г свіжого кропу

3 ст. л. майонезу

1 філе оселедця

1 фіолетова цибуля

французька гірчиця в зернах

сіль та чорний перець.

Етапи приготування

Відварену картоплю очистьте від шкірки та покладіть у глибоку миску. Додайте вершкове масло, сіль, чорний перець та одну столову ложку олії. Ретельно розімніть усе товкачкою до однорідності. Розігрійте духовку до 180°C. Деко застеліть пергаментом. Змастіть руки олією, щоб тісто не липло. Сформуйте з картоплі кульки вагою приблизно 70 г кожна. Викладіть кульки на деко на відстані близько 5 см одна від одної. Візьміть склянку (або невелику баночку) і дном натисніть на кожну кульку, формуючи невелике заглиблення для начинки.. Відправте в духовку на 10–15 хвилин (режим: верх-низ + конвекція). Картопля має стати золотистою та підрум’янитися. Дрібно наріжте свіжий кріп. Варені курячі яйця наріжте дрібним кубиком. Змішайте яйця з кропом у мисці, додайте сіль, перець та 3 столові ложки майонезу. Ретельно перемішайте. Дістаньте запечену картоплю з духовки та викладіть на тарілку для подачі. На кожен картопляний коржик викладіть приблизно по 1 столовій ложці яєчної начинки. Оселедець наріжте тонкими пластинками. Покладіть по дві скибочки на кожну порцію, злегка притискаючи. Фіолетову цибулю наріжте тонкими кільцями та викладіть зверху (по 2–3 кільця на порцію). Додайте на кожну закуску трішки французької гірчиці (на кінчику чайної ложки).

Не додавайте молоко чи вершки в пюре. Воно має бути густим, інакше кульки розпливуться по деку. Після запікання картопляної основи дайте їй охолонути хоча б 5 хвилин, а потім викладайте начинку. Інакше майонез може "потекти", а яйця втратять свіжість.

Ця закуска смакує теплою, коли картопля ще зберігає аромат після запікання, але її також можна подавати і в холодному вигляді.