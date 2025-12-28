Закуска з оселедцем: оригінальний рецепт (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Ефектна закуска готується з доступних продуктів
Оселедець особливо смакує з вареною картоплею. Зазвичай ці продукти подають на стіл як дві окремі страви. Але їх можна поєднати у смачну закуску, яка буде доречна навіть у святковому меню.
Як це зробити, наочно показав кулінарний блогер Іван Янюк на своєму YouTube-каналі. За його словами, ця страва особливо сподобається всім любителям ситних страв.
Як приготувати святкову закуску з картоплі та оселедця
За бажання замість оселедця можна використати слабосолону сьомгу або форель. Майонез можна замінити на грецький йогурт із краплею лимонного соку та дрібкою гірчиці. А якщо хочеться зробити страву більш пікантною, додайте до начинки дрібно нарізаний солоний огірок.
Інгредієнти
- 4 відварені в лушпинні картоплини
- 50 г вершкового масла (82,5%)
- 1 ст. л. олії
- 4 варені яйця
- 10 г свіжого кропу
- 3 ст. л. майонезу
- 1 філе оселедця
- 1 фіолетова цибуля
- французька гірчиця в зернах
- сіль та чорний перець.
Етапи приготування
- Відварену картоплю очистьте від шкірки та покладіть у глибоку миску. Додайте вершкове масло, сіль, чорний перець та одну столову ложку олії. Ретельно розімніть усе товкачкою до однорідності.
- Розігрійте духовку до 180°C. Деко застеліть пергаментом.
- Змастіть руки олією, щоб тісто не липло. Сформуйте з картоплі кульки вагою приблизно 70 г кожна.
- Викладіть кульки на деко на відстані близько 5 см одна від одної. Візьміть склянку (або невелику баночку) і дном натисніть на кожну кульку, формуючи невелике заглиблення для начинки..
- Відправте в духовку на 10–15 хвилин (режим: верх-низ + конвекція). Картопля має стати золотистою та підрум’янитися.
- Дрібно наріжте свіжий кріп. Варені курячі яйця наріжте дрібним кубиком. Змішайте яйця з кропом у мисці, додайте сіль, перець та 3 столові ложки майонезу. Ретельно перемішайте.
- Дістаньте запечену картоплю з духовки та викладіть на тарілку для подачі.
- На кожен картопляний коржик викладіть приблизно по 1 столовій ложці яєчної начинки.
- Оселедець наріжте тонкими пластинками. Покладіть по дві скибочки на кожну порцію, злегка притискаючи.
- Фіолетову цибулю наріжте тонкими кільцями та викладіть зверху (по 2–3 кільця на порцію).
- Додайте на кожну закуску трішки французької гірчиці (на кінчику чайної ложки).
Не додавайте молоко чи вершки в пюре. Воно має бути густим, інакше кульки розпливуться по деку. Після запікання картопляної основи дайте їй охолонути хоча б 5 хвилин, а потім викладайте начинку. Інакше майонез може "потекти", а яйця втратять свіжість.
Ця закуска смакує теплою, коли картопля ще зберігає аромат після запікання, але її також можна подавати і в холодному вигляді.