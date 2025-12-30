Новорічна класика по-новому: оселедець під "шубою" у форматі святкових бутербродів (відео)

Новий рік уже не за горами, і господині все частіше замислюються, що приготувати на святковий стіл, щоб здивувати гостей і не витратити зайвого часу.

Серед беззаперечних фаворитів завжди залишається "Оселедець під шубою", але хочеться подати його більш сучасно та ефектно. Сьогодні ми пропонуємо оригінальний варіант — порційні бутерброди, які виглядають яскраво та дуже святково. Це той самий улюблений смак, але в легшій, естетичній і зручній подачі. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "korolivska1".

Як приготувати канапки з оселедцем та буряком

Поради щодо вибору інгредієнтів та їх якості

Для бутербродів обирайте щільний бородинський хліб із насиченим ароматом — він добре тримає форму й підкреслює смак оселедця. Оселедець має бути малосольним, пружним, без різкого запаху та зайвої вологи. Буряк краще запікати, а не варити — так він буде солодшим і менш водянистим. Крем-сир використовуйте без добавок, із ніжною текстурою та нейтральним смаком.

Інгредієнти:

хліб бородинський – 10 маленьких скибок;

крем-сир – 80 г;

буряк варений або печений – 80 г;

оселедець малосольний – 150 г;

яйця – 2 шт;

гірчиця французька – за смаком;

мікрозелень – для подачі;

лимонний перець – за бажанням.

Спосіб приготування:

Відварити яйця до готовності, охолодити, очистити та натерти на дрібній тертці. Буряк натерти на дрібній тертці та за потреби злегка відтиснути зайвий сік. Крем-сир змішати з буряком до однорідної маси, за бажанням додати дрібку лимонного перцю. Оселедець очистити від шкірки й кісток та нарізати невеликими акуратними шматочками. Хліб за бажанням підсушити на сухій сковороді або в духовці до легкої хрусткої скоринки. Намастити хліб буряково-сирною масою, зверху викласти терте яйце, шматочки оселедця та додати трохи французької гірчиці. Прикрасити мікрозеленню та одразу подавати до столу.

Як і з чим подавати

Такі бутерброди ідеально підходять як холодна закуска до новорічного столу, фуршету або сімейної вечері. Подавати їх варто на великій плоскій тарілці або дерев’яній дошці, прикрасивши мікрозеленню, зеленню кропу чи тонкими скибками маринованої цибулі. Вони чудово поєднуються з ігристим вином, сухим шампанським або класичними міцними напоями. За бажанням поруч можна подати соус на основі сметани та гірчиці або легкий хріновий соус.

Ці бутерброди стануть справжньою родзинкою новорічного меню, поєднуючи знайомий смак у сучасній подачі. Готуються швидко, виглядають ефектно й гарантовано сподобаються гостям.