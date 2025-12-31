Затьмарить навіть "Шубу": готуємо вишуканий салат на Новий рік за лічені хвилини (відео)
-
-
Виглядає на мільйон, а готується простіше нікуди
На новорічний стіл не обов'язково ставити лише поживні салати на кшталт "Шуби" чи її варіацій. Легкий салат з креветками, солодким перцем та сиром теж буде доречним. Ця закуска має вишуканий смак, а виглядає так, наче її готували в ресторані. До того ж готується напрочуд швидко.
Рецептом поділилася YouTube-блогерка Катерина Бобилєва. Цей салат виручить, якщо часу обмаль, а хочеться приготувати ефектну й сучасну страву.
Інгредієнти:
- Креветки (тигрові або королівські) 15 шт. (близько 200 г)
- Перець солодкий 1 великий (червоний або жовтий для яскравості)
- Сир Фета 100 г
- Оливки 10-12 шт.
Для маринадів та смаження:
- Для перцю: 1 ст. л. олії, 1 ч. л. цукру, 1 ч. л. оцту (краще яблучного або винного), 0,5 ч. л. солі, 1 зубчик часнику.
- Для фети: 1 ч. л. італійських трав, 1 ч. л. цедри лимона, 1 ст. л. лимонного соку, 2 ст. л. оливкової олії.
- Для креветок: 20 г вершкового масла, 1 зубчик часнику.
Етапи приготування
- Запечіть перець у духовці при 200°C до появи чорних "підпалин" (приблизно 20 хв).
- Відразу після духовки покладіть гарячий перець у зип-пакет або накрийте мискою на 10 хвилин. Пара відшарує шкірку, і ви знімете її одним рухом. Очищений перець наріжте широкими смужками та змішайте з олією, оцтом, цукром, сіллю та подрібненим часником. Дайте йому постояти — цей маринад потім стане основою заправки для всього салату.
- Наріжте сир кубиками (приблизно 1,5х1,5 см). Змішайте з італійськими травами, цедрою та соком лимона.
- Очистьте креветки. Обов'язково зробіть невеликий надріз вздовж спинки, щоб видалити кишківник. Смажте на суміші вершкового масла та розчавленого часнику буквально по 1,5–2 хвилини з кожного боку. Не перетримайте, інакше вони стануть "гумовими".
- Викладіть смужки маринованого перцю на тарілку. Зверху розподіліть теплі креветки та кубики фети. Додайте оливки. Полийте зверху залишками маринаду від перцю.
- Прикрасьте листочками свіжого базиліку або мікрозеленню горошку.
Корисні поради щодо приготування салата
- Креветки краще брати сироморожені (сірі), вони залишаються соковитішими після обсмажування.
- Замість креветок можна використати філе лосося, нарізане кубиками та швидко обсмажене.
- Якщо не любите фету, візьміть кульки міні-моцарели, але тоді додайте до маринаду трохи більше солі.