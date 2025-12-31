Затьмарить навіть "Шубу": готуємо вишуканий салат на Новий рік за лічені хвилини (відео)

Виглядає на мільйон, а готується простіше нікуди

На новорічний стіл не обов'язково ставити лише поживні салати на кшталт "Шуби" чи її варіацій. Легкий салат з креветками, солодким перцем та сиром теж буде доречним. Ця закуска має вишуканий смак, а виглядає так, наче її готували в ресторані. До того ж готується напрочуд швидко.

Рецептом поділилася YouTube-блогерка Катерина Бобилєва. Цей салат виручить, якщо часу обмаль, а хочеться приготувати ефектну й сучасну страву.

Інгредієнти:

Креветки (тигрові або королівські) 15 шт. (близько 200 г)

Перець солодкий 1 великий (червоний або жовтий для яскравості)

Сир Фета 100 г

Оливки 10-12 шт.

Для маринадів та смаження:

Для перцю: 1 ст. л. олії, 1 ч. л. цукру, 1 ч. л. оцту (краще яблучного або винного), 0,5 ч. л. солі, 1 зубчик часнику.

Для фети: 1 ч. л. італійських трав, 1 ч. л. цедри лимона, 1 ст. л. лимонного соку, 2 ст. л. оливкової олії.

Для креветок: 20 г вершкового масла, 1 зубчик часнику.

Етапи приготування

Запечіть перець у духовці при 200°C до появи чорних "підпалин" (приблизно 20 хв). Відразу після духовки покладіть гарячий перець у зип-пакет або накрийте мискою на 10 хвилин. Пара відшарує шкірку, і ви знімете її одним рухом. Очищений перець наріжте широкими смужками та змішайте з олією, оцтом, цукром, сіллю та подрібненим часником. Дайте йому постояти — цей маринад потім стане основою заправки для всього салату. Наріжте сир кубиками (приблизно 1,5х1,5 см). Змішайте з італійськими травами, цедрою та соком лимона. Очистьте креветки. Обов'язково зробіть невеликий надріз вздовж спинки, щоб видалити кишківник. Смажте на суміші вершкового масла та розчавленого часнику буквально по 1,5–2 хвилини з кожного боку. Не перетримайте, інакше вони стануть "гумовими". Викладіть смужки маринованого перцю на тарілку. Зверху розподіліть теплі креветки та кубики фети. Додайте оливки. Полийте зверху залишками маринаду від перцю. Прикрасьте листочками свіжого базиліку або мікрозеленню горошку.

Корисні поради щодо приготування салата