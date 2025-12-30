Атлантичне "сало" до Нового року: незвичайна закуска з оселедця, яка легко затьмарить "Шубу" (відео)

Новий рік ось-ось настане, і господині активно складають святкове меню, продумуючи кожну страву до дрібниць.

Класикою серед салатів з оселедцем уже багато років залишається "Оселедець під шубою". Але сьогодні ми пропонуємо приготувати з цієї риби дещо незвичайне, ефектне й дуже смачне. Цей рулет виглядає по-справжньому святково, готується швидко й точно не загубиться серед інших страв. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "tetiana.shlikhtenko"

Як приготувати "атлантичне сало"

Поради щодо вибору інгредієнтів та їх якості

Обирайте атлантичний оселедець середнього розміру, пружний, без жовтизни та різкого запаху — саме така риба буде ніжною та соковитою. Вершкове масло має бути якісним, із жирністю не менше 82 %, без сторонніх домішок, і обов’язково добре охолодженим. Зелень підійде будь-яка свіжа: кріп, петрушка або зелена цибуля, головне — яскравий аромат. Лимон для цедри обирайте з тонкою шкіркою та без воскового покриття.

Інгредієнти:

оселедець – 2 шт.;

масло вершкове – 60 г;

зелень – маленький пучок;

цедра лимона – з половини плода.

Спосіб приготування:

Очистити оселедець від шкіри та кісток, розрізати філе вздовж і розкласти його на харчовій плівці внахлест. Змастити поверхню тонким шаром холодного вершкового масла. Посипати дрібно нарізаною зеленню та додати лимонну цедру. Щільно згорнути рулетом, загорнути в плівку та відправити в холодильник мінімум на 1–2 години.

Як і з чим подавати

Рулет з оселедця найкраще подавати охолодженим, нарізавши його порційними скибками. Він чудово виглядає на святковій тарілці з темним хлібом, тостами або грінками. Для декору підійде мікрозелень, зерна граната або тонкі скибки лимона. Закуска добре поєднується з відвареною картоплею, маринованими овочами та класичними новорічними напоями.

Цей рулет — ідеальний варіант для тих, хто хоче оновити святкове меню, не відмовляючись від улюбленого смаку оселедця. Просто, красиво й дуже по-новорічному.