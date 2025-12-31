Виглядає розкішно та неймовірно смакує: як приготувати королівську "Мімозу" з тунцем (відео)

Новий рік ось-ось настане, і господині активно складають святкове меню, продумуючи кожну страву до дрібниць.

Часто на святковий стіл готують класичні салати на кшталт "Олів'є" або "Шуби", чи незвичний салат "Карнавал". Але сьогодні ми пропонуємо приготувати класику у незвичному вигляді — ніжний рулет "Королівська Мімоза", який поєднує легкість, святковий вигляд і багатий смак, але при цьому залишається бюджетним. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "diana_kulikovska".

Як приготувати рулет "Королівська Мімоза"

Поради щодо вибору інгредієнтів та їх якості

Вибирайте свіжі овочі середнього розміру, щоб вони рівномірно відварювалися і не були занадто водянистими. Моркву, якщо вона дуже соковита, можна трохи відтиснути. Тунець бажано брати у власному соку або якісний консервований продукт без зайвої олії. Майонез краще брати класичний або домашній. Ікра та крем-сир додають рулету святкового вигляду та ніжності, але їх можна використовувати за бажанням.

Інгредієнти:

морква – 4 шт. великі;

картопля – 5 шт.;

яйця – 3 шт.;

тунець – 140 г;

цибуля – 1/4 великої;

майонез – за смаком;

ікра – за бажанням;

крем-сир – за бажанням;

сіль – за смаком;

Спосіб приготування:

Відварити моркву, картоплю та яйця до готовності. Охолодити овочі та яйця, натерти на дрібну терку. Якщо морква дуже соковита, трохи відтиснути, щоб зменшити рідину. Цибулю дрібно нарізати. Змішати натерті овочі та яйця з тунцем, додати сіль за смаком. Змастити усі шари майонезом та сформувати рулет. За бажання додати ікру та крем-сир для прикраси. Поставити рулет у холодильник на 1–2 години перед подачею.

Як і з чим подавати:

Салат найкраще подавати охолодженим у вигляді рулету, нарізаного порційними скибками. Для прикраси підійдуть свіжі зелені листочки, трохи ікри зверху або тонкі смужки крем-сиру. Салат добре поєднується з тостами, легкими гарнірами з овочів, маринованими огірками або оливками.

Рулет виходить ніжним, апетитним та святковим, і стане прикрасою будь-якого новорічного столу.