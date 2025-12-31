Просто, красиво й святково: рецепт фаршированих яєць з авокадо на Новий рік

Ця закуска готується за 15 хвилин

Фаршировані яйця з авокадо на новорічний стіл — це яскрава, сучасна та водночас проста закуска, яка ідеально вписується у святкове меню. Багато господинь обирають саме такі страви, адже вони дозволяють урізноманітнити застілля, додати кольору та здивувати гостей новою подачею. До того ж приготування цієї страви не потребує багато часу.

Як приготувати фаршировані яйця з авокадо-кремом

Обирайте саме великі яйця С0, щоб "основа" для ялинки була стійкою.

Авокадо краще брати сорту Хасс (з темною шкіркою). Вони краще підходять для приготування кремової начинки.

Якщо авокадо нема, можна зробити класичну начинку (жовток + майонез + часник), але додати багато дрібно нарізаного кропу для кольору.

Чилі можна замінити на зернятка граната.

Інгредієнти

Яйця 4 шт.

Авокадо Хасс 2 шт.

Сік лимона 1 ст.л.

Сіль та чорний мелений перець за смаком.

Пластівці чилі або подрібнений кріп для імітації гірлянд.

Морква або твердий сир — для верхівок-зірочок.

Покрокова інструкція

Яйця потрібно зварити круто (9-10 хвилин після закипання). Одразу після варіння перекладіть їх у крижану воду на 10 хвилин. Це не просто полегшує чищення, а й запобігає появі темного кільця навколо жовтка. Розріжте яйця навпіл, вийміть жовтки. У мисці з’єднайте жовтки, м’якоть авокадо, лимонний сік та спеції. Краще це робити за допомогою блендера, щоб не залишилося грудочок. Якщо авокадо не дуже стигле, додайте 1 ч. л. грецького йогурту або вершкового сиру. Перекладіть масу в кондитерський мішок з насадкою "зірочка". Наповнюйте білки по колу, піднімаючи руку вгору, щоб створити конус. Прикрасьте "ялинки" пластівцями чилі (це додасть пікантності) або кропом. Зверху встановіть зірочку, вирізану з моркви чи сиру.

Викладіть фаршировані яйця на велику пласку тарілку темного кольору (чорну, темно-синю або глибоку зелену). Перед тим як викладати яйця, присипте тарілку невеликою кількістю тертого пармезану або кокосової стружки, щоб створити ілюзію снігу.

Фаршировані яйця ковзають по гладкій поверхні. Щоб вони стояли впевнено, зріжте крихітний шматочок білка з нижньої частини кожної половинки закуски.