Эта намазка соберется из каждого холодильника: очень вкусно и очень дешево (видео)
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Рецепт бюджетный, но очень удачный
Комбинация "творог и чеснок" всегда отлично работает в закусках. К примеру, мы рассказывали, как приготовить легендарный салат "Белочка". Теперь расскажем, что будет, если добавить в этот тандем еще и морковь.
Намазка на бутерброды получается очень дешевой, но сытной и вкусной. Рецептом поделилась кулинарная блоггер Юлия Сенич.
Ингредиенты:
- свежая морковь — 250 г
- вареные яйца — 2 шт
- твердый сыр/плавленый сыр — 70 г
- чеснок — 2-3 зуб
- сметана/сливочный сыр/майонез — 3 ст.л.
- соль и перец
Способ приготовления:
- Яйца отвариваем. Когда остынут, чистим их от скорлупы.
- Морковь чистим и натираем на мелкой терке. К моркови натираем отварные яйца, сыр и чеснок. Чеснок также можно измельчить любым удобным образом, чтобы был как можно мельче.
- Заправляем сметаной, майонезом или сливочным творогом. Все солим и перчим по вкусу.
- Перемешиваем до сочетания ингредиентов. Смазываем хлебчик намазкой.
Такая намазка может храниться несколько дней в холодильнике, если, конечно, вы не съедите ее мгновенно. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитные панкейки.