Эта намазка соберется из каждого холодильника: очень вкусно и очень дешево (видео)

Рецепт бюджетный, но очень удачный

Комбинация "творог и чеснок" всегда отлично работает в закусках. К примеру, мы рассказывали, как приготовить легендарный салат "Белочка". Теперь расскажем, что будет, если добавить в этот тандем еще и морковь.

Намазка на бутерброды получается очень дешевой, но сытной и вкусной. Рецептом поделилась кулинарная блоггер Юлия Сенич.

Ингредиенты:

свежая морковь — 250 г

вареные яйца — 2 шт

твердый сыр/плавленый сыр — 70 г

чеснок — 2-3 зуб

сметана/сливочный сыр/майонез — 3 ст.л.

соль и перец

Способ приготовления:

Яйца отвариваем. Когда остынут, чистим их от скорлупы. Морковь чистим и натираем на мелкой терке. К моркови натираем отварные яйца, сыр и чеснок. Чеснок также можно измельчить любым удобным образом, чтобы был как можно мельче. Заправляем сметаной, майонезом или сливочным творогом. Все солим и перчим по вкусу. Перемешиваем до сочетания ингредиентов. Смазываем хлебчик намазкой.

Такая намазка может храниться несколько дней в холодильнике, если, конечно, вы не съедите ее мгновенно. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитные панкейки.