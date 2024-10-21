Укр

Эта намазка соберется из каждого холодильника: очень вкусно и очень дешево (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Выходит сытно и очень вкусно
Выходит сытно и очень вкусно. Фото fakty.ua

Рецепт бюджетный, но очень удачный

Комбинация "творог и чеснок" всегда отлично работает в закусках. К примеру, мы рассказывали, как приготовить легендарный салат "Белочка". Теперь расскажем, что будет, если добавить в этот тандем еще и морковь.

Намазка на бутерброды получается очень дешевой, но сытной и вкусной. Рецептом поделилась кулинарная блоггер Юлия Сенич.

Ингредиенты:

  • свежая морковь — 250 г
  • вареные яйца — 2 шт
  • твердый сыр/плавленый сыр — 70 г
  • чеснок — 2-3 зуб
  • сметана/сливочный сыр/майонез — 3 ст.л.
  • соль и перец

Способ приготовления:

  1. Яйца отвариваем. Когда остынут, чистим их от скорлупы.
  2. Морковь чистим и натираем на мелкой терке. К моркови натираем отварные яйца, сыр и чеснок. Чеснок также можно измельчить любым удобным образом, чтобы был как можно мельче.
  3. Заправляем сметаной, майонезом или сливочным творогом. Все солим и перчим по вкусу.
  4. Перемешиваем до сочетания ингредиентов. Смазываем хлебчик намазкой.

Такая намазка может храниться несколько дней в холодильнике, если, конечно, вы не съедите ее мгновенно. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитные панкейки.

Теги:
#Рецепт #Морковь #Бутерброд #Закуска #намазка