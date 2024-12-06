Справжня аджика готується так: класичний рецепт без помідорів і моркви (відео)

Як приготувати апетитну аджику

Овочеві закуски можуть бути дуже різноманітними. Ми розповідали, як смачніше приготувати вінегрет. Наступний же рецепт точно сподобається любителям гострого.

Це справжня аджика, вона "суха", без помідорів, моркви і яблук, як той соус, який у нас звикли називати аджикою. Рецептом гострого соусу поділились на ютуб-каналі "Ількова кухня".

Інгредієнти:

Гострий перець – 1 кг

Часник – 150 г

Волоський горіх (очищений) – 250 г

Сіль — 100 г

Цукор – 4 чайні ложки

Хмелі-сунелі – 50 гр

Коріандр мелений – 40 г

Сушена паприка – 40 г

Паприка — 60 г

Зелень кропу, петрушки

Спосіб приготування:

Гострий перець миємо, та звільняємо від насіння, якщо хочеться, щоб соус був помірно гострим. Якщо любите справжню гостроту, насіння можна залишити. Перець перемелюємо на м'ясорубці. Потім чистимо та також перемелюємо часник. Дуже дрібно нарізаємо кріп і петрушку, або ж іншу зелень, яка вам до вподоби. Волоські горіхи трішки підсмажуємо, по можливості очищаємо від шкірки. Пропускаємо їх через блендер. Перець, часник із зеленню і волоський горіх ретельно перемішуємо між собою. Додаємо 100 г солі (можна навіть менше, підбирайте до власного смаку). Також додаємо цукор. В самому кінці додаємо десь приправу хмелі-сунелі і мелений коріандр. Для більш яскравого червоного кольору аджики додаємо також мелену паприку та ретельно перемішуємо.

Ця аджика справжня, вона гостра, насичена. Це ідеальний додаток до будь-якого м’яса. Приміром, дуже смачно буде їсти її з м’ясним рулетом.