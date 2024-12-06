Настоящая аджика готовится так: классический рецепт без помидоров и моркови (видео)

Как приготовить аппетитную аджику

Овощные закуски могут быть очень разнообразными. Мы рассказывали, как вкуснее приготовить винегрет. Следующий же рецепт точно понравится любителям острого.

Это настоящая аджика, она "сухая", без помидоров, моркови и яблок, как соус, который у нас привыкли называть аджикой. Рецептом острого соуса поделились на ютуб-канале "Ильковая кухня".

Ингредиенты:

Острый перец – 1 кг

Чеснок – 150 г

грецкий орех (очищенный) – 250 г

Соль — 100 г

Сахар – 4 чайные ложки

Хмели-сунели – 50 гр

Кориандр молотый – 40 г

Сушеная паприка – 40 г

Паприка — 60 г

Зелень укропа, петрушки

Способ приготовления:

Острый перец моем и освобождаем от семян, если хочется, чтобы соус был умеренно острым. Если любите настоящую остроту, семена можно оставить. Перец перемалываем на мясорубке. Затем чистим и перемалываем чеснок. Очень мелко нарезаем укроп и петрушку, или же другую зелень, которая вам нравится. Грецкие орехи немного поджариваем, по возможности очищаем от кожуры. Пропускаем их через блендер. Перец, чеснок с зеленью и грецкий орех тщательно перемешиваем между собой. Добавляем 100 г соли (можно даже меньше, подбирайте по своему вкусу). Также добавляем сахар. В самом конце добавляем где-нибудь приправу хмели-сунели и молотый кориандр. Для более яркого красного цвета аджики добавляем молотую паприку и тщательно перемешиваем.

Эта аджика настоящая, она острая, насыщенная. Это идеальное дополнение к любому мясу. К примеру, очень вкусно будет есть ее с мясным рулетом.