Це італійське різдвяне печиво можна дарувати на свято: неймовірно солодке та розсипчасте (відео)

Печиво виходить нереально ароматним

Кухні різних країн — це величезний обшир різноманітної смакоти. Особливо, коли мова йде про солодощі. Ми ділились рецептом чудового німецького пирога. Тепер розповімо, як приготувати італійське різдвяне печиво Річчареллі.

Його рецептом поділились на кулінарному ютуб-каналі Unerecettekatyseats. Це печиво готується без борошна — замість нього використовується мелений мигдаль. Тому і солодощі виходять неймовірно солодкими та розсипчастими.

Інгредієнти:

300 г меленого мигдалю

70 г цукрової пудри

1 щіпка солі

цедра 2 апельсинів

сік 1 апельсина

1 столова ложка фінікового сиропу

1 яєчний білок

цукрова пудра

Спосіб приготування:

Дві третини від усього подрібненого мигдалю з’єднуємо у мисочці з цукровою пудрою. Все перемішуємо, додаємо дрібку солі. Обережно знімаємо цедру з двох апельсинів. Робимо це за допомогою тертки так, щоб не зачепити білу частину. Додаємо. Вичавлюємо сік з одного апельсина. Додаємо до нього ложку сиропу з фініків. Перемішуємо та вливаємо у мигдалеву масу. Вимішуємо майбутнє тісто. Додаємо білок одного яйця, перемішуємо і останньою частиною мигдалю доводимо тісто до потрібної консистенції. Присипаємо стіл цукровою пудрою та викладаємо туди тісто. Ще трохи замішуємо, обвалюючи у пудрі, та формуємо з нього "ковбаску". Нарізаємо на шайбочки та формуємо з них печиво у формі мигдалевих горішків. Обвалюємо додатково у цукровій пудрі та викладаємо на деко, застелене пергаментом. Випікаємо у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 13-15 хвилин.

Готове печиво виходить надзвичайно ароматним і смачним. Також ми ділились рецептом апетитної закуски у формі зірочки.