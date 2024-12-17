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Це італійське різдвяне печиво можна дарувати на свято: неймовірно солодке та розсипчасте (відео)

Автор
Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Дуже ніжна випічка до чаю
Дуже ніжна випічка до чаю. Фото shuba.life

Печиво виходить нереально ароматним

Кухні різних країн — це величезний обшир різноманітної смакоти. Особливо, коли мова йде про солодощі. Ми ділились рецептом чудового німецького пирога. Тепер розповімо, як приготувати італійське різдвяне печиво Річчареллі.

Його рецептом поділились на кулінарному ютуб-каналі Unerecettekatyseats. Це печиво готується без борошна — замість нього використовується мелений мигдаль. Тому і солодощі виходять неймовірно солодкими та розсипчастими.

Інгредієнти:

  • 300 г меленого мигдалю
  • 70 г цукрової пудри
  • 1 щіпка солі
  • цедра 2 апельсинів
  • сік 1 апельсина
  • 1 столова ложка фінікового сиропу
  • 1 яєчний білок
  • цукрова пудра

Спосіб приготування:

  1. Дві третини від усього подрібненого мигдалю з’єднуємо у мисочці з цукровою пудрою. Все перемішуємо, додаємо дрібку солі.
  2. Обережно знімаємо цедру з двох апельсинів. Робимо це за допомогою тертки так, щоб не зачепити білу частину. Додаємо.
  3. Вичавлюємо сік з одного апельсина. Додаємо до нього ложку сиропу з фініків. Перемішуємо та вливаємо у мигдалеву масу.
  4. Вимішуємо майбутнє тісто. Додаємо білок одного яйця, перемішуємо і останньою частиною мигдалю доводимо тісто до потрібної консистенції.
  5. Присипаємо стіл цукровою пудрою та викладаємо туди тісто. Ще трохи замішуємо, обвалюючи у пудрі, та формуємо з нього "ковбаску".
  6. Нарізаємо на шайбочки та формуємо з них печиво у формі мигдалевих горішків. Обвалюємо додатково у цукровій пудрі та викладаємо на деко, застелене пергаментом. Випікаємо у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 13-15 хвилин.

Готове печиво виходить надзвичайно ароматним і смачним. Також ми ділились рецептом апетитної закуски у формі зірочки.

Теги:
#Рецепт #Печиво #Різдво #Випічка