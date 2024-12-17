Це італійське різдвяне печиво можна дарувати на свято: неймовірно солодке та розсипчасте (відео)
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Печиво виходить нереально ароматним
Кухні різних країн — це величезний обшир різноманітної смакоти. Особливо, коли мова йде про солодощі. Ми ділились рецептом чудового німецького пирога. Тепер розповімо, як приготувати італійське різдвяне печиво Річчареллі.
Його рецептом поділились на кулінарному ютуб-каналі Unerecettekatyseats. Це печиво готується без борошна — замість нього використовується мелений мигдаль. Тому і солодощі виходять неймовірно солодкими та розсипчастими.
Інгредієнти:
- 300 г меленого мигдалю
- 70 г цукрової пудри
- 1 щіпка солі
- цедра 2 апельсинів
- сік 1 апельсина
- 1 столова ложка фінікового сиропу
- 1 яєчний білок
- цукрова пудра
Спосіб приготування:
- Дві третини від усього подрібненого мигдалю з’єднуємо у мисочці з цукровою пудрою. Все перемішуємо, додаємо дрібку солі.
- Обережно знімаємо цедру з двох апельсинів. Робимо це за допомогою тертки так, щоб не зачепити білу частину. Додаємо.
- Вичавлюємо сік з одного апельсина. Додаємо до нього ложку сиропу з фініків. Перемішуємо та вливаємо у мигдалеву масу.
- Вимішуємо майбутнє тісто. Додаємо білок одного яйця, перемішуємо і останньою частиною мигдалю доводимо тісто до потрібної консистенції.
- Присипаємо стіл цукровою пудрою та викладаємо туди тісто. Ще трохи замішуємо, обвалюючи у пудрі, та формуємо з нього "ковбаску".
- Нарізаємо на шайбочки та формуємо з них печиво у формі мигдалевих горішків. Обвалюємо додатково у цукровій пудрі та викладаємо на деко, застелене пергаментом. Випікаємо у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 13-15 хвилин.
Готове печиво виходить надзвичайно ароматним і смачним. Також ми ділились рецептом апетитної закуски у формі зірочки.