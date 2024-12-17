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Это итальянское рождественское печенье можно дарить на праздники: невероятно сладкое и рассыпчатое (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Очень нежная выпечка к чаю
Очень нежная выпечка к чаю. Фото shuba.life

Печенье получается нереально ароматным

Кухни разных стран – это огромный простор разнообразной вкусности. Особенно когда речь идет о сладости. Мы делились рецептом чудесного немецкого пирога. Теперь расскажем, как приготовить итальянское рождественское печенье Риччарелли.

Его рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале Unerecettekatyseats. Это печенье готовится без муки – вместо него используется молотый миндаль. Поэтому и сладости получаются невероятно сладкими и рассыпчатыми.

Ингредиенты:

  • 300 г молотого миндаля
  • 70 г сахарной пудры
  • 1 щепотка соли
  • цедра 2 апельсинов
  • сок 1 апельсина
  • 1 столовая ложка финикового сиропа
  • 1 яичный белок
  • сахарная пудра

Способ приготовления:

  1. Две трети всего измельченного миндаля соединяем в мисочке с сахарной пудрой. Все перемешиваем, добавляем щепотку соли.
  2. Осторожно снимаем цедру из двух апельсинов. Делаем это с помощью терки так, чтобы не задеть белую часть. Добавляем.
  3. Выжимаем сок из одного апельсина. Добавляем в него ложку сиропа из фиников. Перемешиваем и вливаем в миндальную массу.
  4. Вымешиваем будущее тесто. Добавляем белок одного яйца, перемешиваем и последней частью миндаля доводим тесто до требуемой консистенции.
  5. Присыпаем стол сахарной пудрой и выкладываем туда тесто. Еще немного замешиваем, обваливая в пудре, и формируем из него колбаску.
  6. Нарезаем на шайбочки и формируем из них печенье в виде миндальных орешков. Обваливаем дополнительно в сахарной пудре и выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Выпекаем в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 13-15 минут.

Готовое печенье получается очень ароматным и вкусным. Также мы делились рецептом аппетитной закуски в виде звездочки.

Теги:
#Рецепт #Печенье #Рождество #Выпечка