Это итальянское рождественское печенье можно дарить на праздники: невероятно сладкое и рассыпчатое (видео)
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Печенье получается нереально ароматным
Кухни разных стран – это огромный простор разнообразной вкусности. Особенно когда речь идет о сладости. Мы делились рецептом чудесного немецкого пирога. Теперь расскажем, как приготовить итальянское рождественское печенье Риччарелли.
Его рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале Unerecettekatyseats. Это печенье готовится без муки – вместо него используется молотый миндаль. Поэтому и сладости получаются невероятно сладкими и рассыпчатыми.
Ингредиенты:
- 300 г молотого миндаля
- 70 г сахарной пудры
- 1 щепотка соли
- цедра 2 апельсинов
- сок 1 апельсина
- 1 столовая ложка финикового сиропа
- 1 яичный белок
- сахарная пудра
Способ приготовления:
- Две трети всего измельченного миндаля соединяем в мисочке с сахарной пудрой. Все перемешиваем, добавляем щепотку соли.
- Осторожно снимаем цедру из двух апельсинов. Делаем это с помощью терки так, чтобы не задеть белую часть. Добавляем.
- Выжимаем сок из одного апельсина. Добавляем в него ложку сиропа из фиников. Перемешиваем и вливаем в миндальную массу.
- Вымешиваем будущее тесто. Добавляем белок одного яйца, перемешиваем и последней частью миндаля доводим тесто до требуемой консистенции.
- Присыпаем стол сахарной пудрой и выкладываем туда тесто. Еще немного замешиваем, обваливая в пудре, и формируем из него колбаску.
- Нарезаем на шайбочки и формируем из них печенье в виде миндальных орешков. Обваливаем дополнительно в сахарной пудре и выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Выпекаем в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 13-15 минут.
Готовое печенье получается очень ароматным и вкусным. Также мы делились рецептом аппетитной закуски в виде звездочки.