Это итальянское рождественское печенье можно дарить на праздники: невероятно сладкое и рассыпчатое (видео)

Печенье получается нереально ароматным

Кухни разных стран – это огромный простор разнообразной вкусности. Особенно когда речь идет о сладости. Мы делились рецептом чудесного немецкого пирога. Теперь расскажем, как приготовить итальянское рождественское печенье Риччарелли.

Его рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале Unerecettekatyseats. Это печенье готовится без муки – вместо него используется молотый миндаль. Поэтому и сладости получаются невероятно сладкими и рассыпчатыми.

Ингредиенты:

300 г молотого миндаля

70 г сахарной пудры

1 щепотка соли

цедра 2 апельсинов

сок 1 апельсина

1 столовая ложка финикового сиропа

1 яичный белок

сахарная пудра

Способ приготовления:

Две трети всего измельченного миндаля соединяем в мисочке с сахарной пудрой. Все перемешиваем, добавляем щепотку соли. Осторожно снимаем цедру из двух апельсинов. Делаем это с помощью терки так, чтобы не задеть белую часть. Добавляем. Выжимаем сок из одного апельсина. Добавляем в него ложку сиропа из фиников. Перемешиваем и вливаем в миндальную массу. Вымешиваем будущее тесто. Добавляем белок одного яйца, перемешиваем и последней частью миндаля доводим тесто до требуемой консистенции. Присыпаем стол сахарной пудрой и выкладываем туда тесто. Еще немного замешиваем, обваливая в пудре, и формируем из него колбаску. Нарезаем на шайбочки и формируем из них печенье в виде миндальных орешков. Обваливаем дополнительно в сахарной пудре и выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Выпекаем в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 13-15 минут.

Готовое печенье получается очень ароматным и вкусным. Также мы делились рецептом аппетитной закуски в виде звездочки.