Беремо трохи дешевої рибки і готуємо на всю сім’ю: ситно, смачно і економно (відео)
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Апетитна рибка в соусі, що пасує до будь-якого гарніру
Прості економні страви можуть бути неймовірно смачними. Ми розповідали, як приготувати чудові деруни з м’ясною начинкою. Тепер ділимось рецептом апетитного рибного соусу. Він ідеально підходить до макаронів або будь-якого іншого гарніру.
Рецептом поділилась кулінарна блогерка Катерина Тарасенко. Все з нуля готується приблизно 30 хвилин, ідеально пасує на щодень.
Інгредієнти:
- Морква — 1 шт.
- Цибуля — 1 шт.
- Філе хека — 2 шт.
- Рослинна олія — 2-3 ст. л.
- Томатне пюре — 200 г
- Макарони — 350 г
- Зелень (петрушка, кріп)
- Сіль, перець до смаку
Спосіб приготування:
- Почистіть моркву та цибулю. Моркву натріть на крупній тертці, а цибулю наріжте кубиками. Розігрійте олію на сковороді і обсмажте овочі до золотистого кольору.
- Філе хека помийте, видаліть кістки та шкіру. Наріжте на невеликі шматочки.
- Поставте на вогонь каструлю з підсоленою водою. Коли вода закипить, додайте макарони і варіть згідно з інструкцією на упаковці.
- Додайте обсмажені овочі та шматочки філе хека в сковороду. Залийте томатним пюре, посоліть, поперчіть до смаку. Тушкуйте на середньому вогні 5-7 хвилин.
Залишається лише змішати готові макарони з тушкованою рибою та овочами, а також посипати свіжою зеленню. Також ми розповідали, як приготувати апетитні картопляники.