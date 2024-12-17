Беремо трохи дешевої рибки і готуємо на всю сім’ю: ситно, смачно і економно (відео)

Апетитна рибка в соусі, що пасує до будь-якого гарніру

Прості економні страви можуть бути неймовірно смачними. Ми розповідали, як приготувати чудові деруни з м’ясною начинкою. Тепер ділимось рецептом апетитного рибного соусу. Він ідеально підходить до макаронів або будь-якого іншого гарніру.

Рецептом поділилась кулінарна блогерка Катерина Тарасенко. Все з нуля готується приблизно 30 хвилин, ідеально пасує на щодень.

Інгредієнти:

Морква — 1 шт.

Цибуля — 1 шт.

Філе хека — 2 шт.

Рослинна олія — 2-3 ст. л.

Томатне пюре — 200 г

Макарони — 350 г

Зелень (петрушка, кріп)

Сіль, перець до смаку

Спосіб приготування:

Почистіть моркву та цибулю. Моркву натріть на крупній тертці, а цибулю наріжте кубиками. Розігрійте олію на сковороді і обсмажте овочі до золотистого кольору. Філе хека помийте, видаліть кістки та шкіру. Наріжте на невеликі шматочки. Поставте на вогонь каструлю з підсоленою водою. Коли вода закипить, додайте макарони і варіть згідно з інструкцією на упаковці. Додайте обсмажені овочі та шматочки філе хека в сковороду. Залийте томатним пюре, посоліть, поперчіть до смаку. Тушкуйте на середньому вогні 5-7 хвилин.

Залишається лише змішати готові макарони з тушкованою рибою та овочами, а також посипати свіжою зеленню. Також ми розповідали, як приготувати апетитні картопляники.