Берем немного дешевой рыбки и готовим на всю семью: сытно, вкусно и экономно (видео)
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Аппетитная рыбка в соусе, подходящая к любому гарниру
Простые экономные блюда могут быть невероятно вкусными. Мы рассказывали, как приготовить чудесные драники с мясной начинкой. Теперь делимся рецептом аппетитного рыбного соуса. Он идеально подходит к макаронам или любому другому гарниру.
Рецептом поделилась кулинарная блоггер Екатерина Тарасенко. Все с нуля готовится примерно 30 минут, идеально подходит на каждый день.
Ингредиенты:
- Морковь – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Филе хека – 2 шт.
- Растительное масло – 2-3 ст. л.
- Томатное пюре — 200 г
- Макароны — 350 г
- Зелень (петрушка, укроп)
- Соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
- Морковь натрите на крупной терке, а лук нарежьте кубиками. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте овощи до золотистого цвета.
- Филе хека помойте, удалите кости и кожу.
- Поставьте на огонь кастрюлю с подсоленной водой. Когда вода закипит, добавьте макароны и варите согласно инструкции на упаковке.
- Добавьте обжаренные овощи и кусочки филе хека в сковороду. Залейте томатным пюре, посолите, поперчите по вкусу.
Остается только смешать готовые макароны с тушеной рыбой и овощами, а также посыпать свежей зеленью. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитные картофельники.