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Берем немного дешевой рыбки и готовим на всю семью: сытно, вкусно и экономно (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Выходит необыкновенно вкусное блюдо
Выходит необыкновенно вкусное блюдо. Фото Катерина Тарасенко

Аппетитная рыбка в соусе, подходящая к любому гарниру

Простые экономные блюда могут быть невероятно вкусными. Мы рассказывали, как приготовить чудесные драники с мясной начинкой. Теперь делимся рецептом аппетитного рыбного соуса. Он идеально подходит к макаронам или любому другому гарниру.

Рецептом поделилась кулинарная блоггер Екатерина Тарасенко. Все с нуля готовится примерно 30 минут, идеально подходит на каждый день.

Ингредиенты:

  • Морковь – 1 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Филе хека – 2 шт.
  • Растительное масло – 2-3 ст. л.
  • Томатное пюре — 200 г
  • Макароны — 350 г
  • Зелень (петрушка, укроп)
  • Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Морковь натрите на крупной терке, а лук нарежьте кубиками. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте овощи до золотистого цвета.
  2. Филе хека помойте, удалите кости и кожу.
  3. Поставьте на огонь кастрюлю с подсоленной водой. Когда вода закипит, добавьте макароны и варите согласно инструкции на упаковке.
  4. Добавьте обжаренные овощи и кусочки филе хека в сковороду. Залейте томатным пюре, посолите, поперчите по вкусу.

Остается только смешать готовые макароны с тушеной рыбой и овощами, а также посыпать свежей зеленью. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитные картофельники.

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#Рецепт #Рыба #Соус #Макароны