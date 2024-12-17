Берем немного дешевой рыбки и готовим на всю семью: сытно, вкусно и экономно (видео)

Аппетитная рыбка в соусе, подходящая к любому гарниру

Простые экономные блюда могут быть невероятно вкусными. Мы рассказывали, как приготовить чудесные драники с мясной начинкой. Теперь делимся рецептом аппетитного рыбного соуса. Он идеально подходит к макаронам или любому другому гарниру.

Рецептом поделилась кулинарная блоггер Екатерина Тарасенко. Все с нуля готовится примерно 30 минут, идеально подходит на каждый день.

Ингредиенты:

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Филе хека – 2 шт.

Растительное масло – 2-3 ст. л.

Томатное пюре — 200 г

Макароны — 350 г

Зелень (петрушка, укроп)

Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

Морковь натрите на крупной терке, а лук нарежьте кубиками. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте овощи до золотистого цвета. Филе хека помойте, удалите кости и кожу. Поставьте на огонь кастрюлю с подсоленной водой. Когда вода закипит, добавьте макароны и варите согласно инструкции на упаковке. Добавьте обжаренные овощи и кусочки филе хека в сковороду. Залейте томатным пюре, посолите, поперчите по вкусу.

Остается только смешать готовые макароны с тушеной рыбой и овощами, а также посыпать свежей зеленью. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитные картофельники.