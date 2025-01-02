Укр

Берем несколько мандаринов и готовим нежнейший десерт: очень простые пирожные (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Прекрасный десерт своими руками
Прекрасный десерт своими руками. Фото Скриншот из видео

Идеальный зимний рецепт

Аппетитные десерты – то, за чем не обязательно идти в кондитерскую. Мы делились рецептом нежного тортика без выпечки. Теперь расскажем, как приготовить идеальный зимний десерт – мандариновую пана-коту.

Как ее приготовить, рассказал в своем видео кулинарный блоггер Mil Alexx. Десерт выходит очень нежным, ароматным и вкусным.

Ингредиенты для белого слоя:

  • 8г желатина
  • 60г воды
  • 500г 33% сливок
  • 70 г сахарной пудры
  • 10 г ванильного сахара

Для мандаринового слоя:

  • 8 г желатина
  • 60 г воды
  • 500 г очищенных мандаринов
  • 4-5 ст. л. сахара

Способ приготовления:

  1. Заливаем желатин водой для белого слоя. Перемешиваем и оставляем набухнуть на несколько минут.
  2. Вливаем в большую чашу жирные сливки, добавляем сахарную пудру и аккуратно смешиваем. Чем меньше пузырьков образуется, тем более нежной будет структура десерта.
  3. Растапливаем набухший желатин в микроволновке или на водяной бане. Вливаем в сливки, добавляем ванильный сахар, размешиваем и разливаем по креманкам на половину формы. Оставляем в холодильнике до застывания.
  4. Для мандаринового слоя заливаем водой желатин, оставляем набухнуть. К мандаринам добавляем сахар, перебиваем в блендере и процеживаем, оставив только сок, отбросив мякоть.
  5. Растопленный желатин добавляем в мандариновый сок. Тщательно вымешиваем и после этого можно переливать в креманки на уже застывший белый слой.

Отправляем в холодильник до полного застывания. Перед подачей украшаем десерт дольками мандарина и мятой. Также мы делились рецептом домашней сгущенки.

Теги:
#Рецепт #Сливки #Мандарины #Десерт