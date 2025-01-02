Берем несколько мандаринов и готовим нежнейший десерт: очень простые пирожные (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Идеальный зимний рецепт
Аппетитные десерты – то, за чем не обязательно идти в кондитерскую. Мы делились рецептом нежного тортика без выпечки. Теперь расскажем, как приготовить идеальный зимний десерт – мандариновую пана-коту.
Как ее приготовить, рассказал в своем видео кулинарный блоггер Mil Alexx. Десерт выходит очень нежным, ароматным и вкусным.
Ингредиенты для белого слоя:
- 8г желатина
- 60г воды
- 500г 33% сливок
- 70 г сахарной пудры
- 10 г ванильного сахара
Для мандаринового слоя:
- 8 г желатина
- 60 г воды
- 500 г очищенных мандаринов
- 4-5 ст. л. сахара
Способ приготовления:
- Заливаем желатин водой для белого слоя. Перемешиваем и оставляем набухнуть на несколько минут.
- Вливаем в большую чашу жирные сливки, добавляем сахарную пудру и аккуратно смешиваем. Чем меньше пузырьков образуется, тем более нежной будет структура десерта.
- Растапливаем набухший желатин в микроволновке или на водяной бане. Вливаем в сливки, добавляем ванильный сахар, размешиваем и разливаем по креманкам на половину формы. Оставляем в холодильнике до застывания.
- Для мандаринового слоя заливаем водой желатин, оставляем набухнуть. К мандаринам добавляем сахар, перебиваем в блендере и процеживаем, оставив только сок, отбросив мякоть.
- Растопленный желатин добавляем в мандариновый сок. Тщательно вымешиваем и после этого можно переливать в креманки на уже застывший белый слой.
Отправляем в холодильник до полного застывания. Перед подачей украшаем десерт дольками мандарина и мятой. Также мы делились рецептом домашней сгущенки.