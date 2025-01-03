Не їжте хурму просто так — покладіть її в салат: чудовий рецепт (відео)

Цей салат зробить фурор на святковому столі

Зимові сезонні фрукти чудово підходять для того, щоб готувати з них делікатеси. Ми ділились рецептом мандаринової пана-коти. Тепер розповімо, як приготувати вишуканий салат з хурмою.

Рецептом поділились у кулінарному блозі tatianaorineo. Це відмінна закуска, що зробить фурор на будь-якому святковому столі — вона смачна, соковита та яскрава. Ще й готується буквально дві хвилини.

Інгредієнти:

рукола

хурма — 1 шт

хамон — 100 г

сир камамбер — 60 г

Для соусу:

сік лимону — 1 ст. л.

гірчиця в зернах — 1 ч. л.

мед — 1 ч. л.

олія — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Хурму миємо, просушуємо серветками. Руколу також промиваємо і висушуємо. Сир камамбер та хурму ріжемо шматочками. Хамон також розділяємо на смужки і ріжемо їх на менші часточки. Окремо з’єднуємо інгредієнти для соусу — олію, мед, лимонний сік та гірчицю в зернах. Складаємо салат. На таріль викладаємо промиту руколу, зверху шматочки сиру, хурми та хамону. Поливаємо салат соусом.

Перемішуємо страву безпосередньо перед тим, як подавати. Це чудова яскрава закуска. Також ми розповідали, як приготувати дуже смачний салат з ананасом і крабовими паличками.