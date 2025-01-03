Не ешьте хурму просто так – положите ее в салат: отличный рецепт (видео)

Этот салат произведет фурор на праздничном столе

Зимние сезонные фрукты отлично подходят для того, чтобы готовить из них деликатесы. Мы делились рецептом мандариновой пана-кошки. Теперь расскажем, как приготовить изысканный салат с хурмой.

Рецептом поделились в кулинарном блоге tatianaorineo. Это отличная закуска, которая произведет фурор на любом праздничном столе – она вкусная, сочная и яркая. Еще готовится буквально две минуты.

Ингредиенты:

рукола

хурма — 1 шт

хамон — 100 г

сыр камамбер — 60 г

Для соуса:

сок лимона – 1 ст. л.

горчица в зернах – 1 ч. л.

мед – 1 ч. л.

масло – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Хурму моем, просушиваем салфетками. Руколу также промываем и высушиваем. Сыр камамбер и хурму режем кусочками. Хамон также разделяем на полоски и режем их на меньшие дольки. Отдельно соединяем ингредиенты для соуса – масло, мед, лимонный сок и горчицу в зернах. Составляем салат. На блюдо выкладываем промытую рукколу, сверху кусочки сыра, хурмы и хамона. Поливаем салат соусом.

Перемешиваем блюдо перед тем, как подавать. Это отличная яркая закуска. Также мы рассказывали, как приготовить вкуснейший салат с ананасом и крабовыми палочками.