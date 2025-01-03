Не ешьте хурму просто так – положите ее в салат: отличный рецепт (видео)
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Этот салат произведет фурор на праздничном столе
Зимние сезонные фрукты отлично подходят для того, чтобы готовить из них деликатесы. Мы делились рецептом мандариновой пана-кошки. Теперь расскажем, как приготовить изысканный салат с хурмой.
Рецептом поделились в кулинарном блоге tatianaorineo. Это отличная закуска, которая произведет фурор на любом праздничном столе – она вкусная, сочная и яркая. Еще готовится буквально две минуты.
Ингредиенты:
- рукола
- хурма — 1 шт
- хамон — 100 г
- сыр камамбер — 60 г
- Для соуса:
- сок лимона – 1 ст. л.
- горчица в зернах – 1 ч. л.
- мед – 1 ч. л.
- масло – 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Хурму моем, просушиваем салфетками. Руколу также промываем и высушиваем.
- Сыр камамбер и хурму режем кусочками. Хамон также разделяем на полоски и режем их на меньшие дольки. Отдельно соединяем ингредиенты для соуса – масло, мед, лимонный сок и горчицу в зернах.
- Составляем салат. На блюдо выкладываем промытую рукколу, сверху кусочки сыра, хурмы и хамона. Поливаем салат соусом.
Перемешиваем блюдо перед тем, как подавать. Это отличная яркая закуска. Также мы рассказывали, как приготовить вкуснейший салат с ананасом и крабовыми палочками.