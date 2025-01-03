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Не ешьте хурму просто так – положите ее в салат: отличный рецепт (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Рецепт вкусного салата
Рецепт вкусного салата. Фото shuba.life

Этот салат произведет фурор на праздничном столе

Зимние сезонные фрукты отлично подходят для того, чтобы готовить из них деликатесы. Мы делились рецептом мандариновой пана-кошки. Теперь расскажем, как приготовить изысканный салат с хурмой.

Рецептом поделились в кулинарном блоге tatianaorineo. Это отличная закуска, которая произведет фурор на любом праздничном столе – она вкусная, сочная и яркая. Еще готовится буквально две минуты.

Ингредиенты:

  • рукола
  • хурма — 1 шт
  • хамон — 100 г
  • сыр камамбер — 60 г
  • Для соуса:
  • сок лимона – 1 ст. л.
  • горчица в зернах – 1 ч. л.
  • мед – 1 ч. л.
  • масло – 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Хурму моем, просушиваем салфетками. Руколу также промываем и высушиваем.
  2. Сыр камамбер и хурму режем кусочками. Хамон также разделяем на полоски и режем их на меньшие дольки. Отдельно соединяем ингредиенты для соуса – масло, мед, лимонный сок и горчицу в зернах.
  3. Составляем салат. На блюдо выкладываем промытую рукколу, сверху кусочки сыра, хурмы и хамона. Поливаем салат соусом.

Перемешиваем блюдо перед тем, как подавать. Это отличная яркая закуска. Также мы рассказывали, как приготовить вкуснейший салат с ананасом и крабовыми палочками.

Теги:
#Рецепт #Салат #Хурма #Закуска