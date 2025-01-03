Беремо фарш і готуємо смакоту за 10 хвилин: цю закуску можна на святковий стіл (відео)

Дуже смачно, а готується просто

М’ясні закуски на святковий стіл — це окрема сторінка застільної кулінарії. Ми розповідали, як запекти цілу качку на святковий стіл. Тепер ділимось рецептом чудової м’ясної закуски, яка готується легко і просто.

Цей рулет з фаршу загортається в бекон і запікається. Страва виходить просто розкішною — красивою, ситною та ароматною. Рецептом поділились у кулінарному блозі kamilarashevska.

Інгредієнти:

Курячий або індичий фарш — 600 г

Яйце — 1 шт

Кисломолочний сир — 100 г

Морква — 1 шт

Сир твердий — 150 г

Гриби печериці — 200 г

Зелень

Сіль, перець, спеції

Бекон — 200 г

Вершкове масло

Спосіб приготування:

Моркву натираємо на тертці. Додаємо разом із кисломолочним сиром до фаршу. Гриби кришимо та обсмажуємо на сковороді. Вбиваємо у масу яйце, дрібно кришимо зелень, солимо, перчимо та приправляємо. Все ретельно перемішуємо. Беремо лист пергаменту для випікання і змащуємо його тонким шаром вершкового масла. Викладаємо фарш та розрівнюємо його по пергаменту прямокутником. Посипаємо все натертим сиром. Викладаємо обсмажені на пательні гриби і скручуємо фарш в щільний рулет. Викладаємо смужки бекону на іншу частину паперу і закручуємо в нього м‘ясний рулет. Ставимо випікатися в духовку орієнтовно на 50 хвилин при 180 градусах.

Рецепт дуже простий, а страва виходить розкішна — чудово як на щодень, так і до святкового столу. Також ми розповідали, як дуже смачно замаринувати оселедець.