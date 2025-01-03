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Беремо фарш і готуємо смакоту за 10 хвилин: цю закуску можна на святковий стіл (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Чудова м’ясна закуска
Чудова м’ясна закуска. Фото shuba.life

Дуже смачно, а готується просто

М’ясні закуски на святковий стіл — це окрема сторінка застільної кулінарії. Ми розповідали, як запекти цілу качку на святковий стіл. Тепер ділимось рецептом чудової м’ясної закуски, яка готується легко і просто.

Цей рулет з фаршу загортається в бекон і запікається. Страва виходить просто розкішною — красивою, ситною та ароматною. Рецептом поділились у кулінарному блозі kamilarashevska.

Інгредієнти:

  • Курячий або індичий фарш — 600 г
  • Яйце — 1 шт
  • Кисломолочний сир — 100 г
  • Морква — 1 шт
  • Сир твердий — 150 г
  • Гриби печериці — 200 г
  • Зелень
  • Сіль, перець, спеції
  • Бекон — 200 г
  • Вершкове масло

Спосіб приготування:

  1. Моркву натираємо на тертці. Додаємо разом із кисломолочним сиром до фаршу. Гриби кришимо та обсмажуємо на сковороді.
  2. Вбиваємо у масу яйце, дрібно кришимо зелень, солимо, перчимо та приправляємо. Все ретельно перемішуємо.
  3. Беремо лист пергаменту для випікання і змащуємо його тонким шаром вершкового масла. Викладаємо фарш та розрівнюємо його по пергаменту прямокутником. Посипаємо все натертим сиром. Викладаємо обсмажені на пательні гриби і скручуємо фарш в щільний рулет.
  4. Викладаємо смужки бекону на іншу частину паперу і закручуємо в нього м‘ясний рулет. Ставимо випікатися в духовку орієнтовно на 50 хвилин при 180 градусах.

Рецепт дуже простий, а страва виходить розкішна — чудово як на щодень, так і до святкового столу. Також ми розповідали, як дуже смачно замаринувати оселедець.

Теги:
#Рецепт #Рулет #Гриби #Фарш #М'ясний рулет