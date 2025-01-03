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Берем фарш и готовим вкуснятину за 10 минут: эту закуску можно на праздничный стол (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Великолепная мясная закуска
Великолепная мясная закуска. Фото shuba.life

Очень вкусно, а готовится просто

Мясные закуски на праздничный стол – это отдельная страница застольной кулинарии. Мы рассказывали, как запечь утку на праздничный стол. Теперь делимся рецептом замечательной мясной закуски, которая готовится легко и просто.

Этот рулет из фарша заворачивается в бекон и запекается. Блюдо получается просто роскошным — красивым, сытным и ароматным. Рецептом поделились в кулинарном блоге kamilarashevska.

Ингредиенты:

  • Куриный или индюшачий фарш — 600 г
  • Яйцо — 1 шт
  • Кисломолочный творог — 100 г
  • Морковь — 1 шт
  • Сыр твердый — 150 г
  • Грибы шампиньоны — 200 г
  • Зелень
  • Соль, перец, специи
  • Бекон — 200 г
  • Сливочное масло

Способ приготовления:

  1. Морковь натираем на терке. Добавляем вместе с кисломолочным сыром к фаршу. Грибы крошим и обжариваем на сковороде.
  2. Вбиваем в массу яйцо, мелко крошим зелень, солим, перчим и приправляем. Все тщательно перемешиваем.
  3. Берем лист пергамента для выпечки и смазываем его тонким слоем сливочного масла. Выкладываем фарш и разравниваем его по пергаменту прямоугольником. Посыпаем все натертым сыром. Выкладываем обжаренные на сковородные грибы и скручиваем фарш в плотный рулет.
  4. Выкладываем полоски бекона на другую часть бумаги и закручиваем в него мясной рулет. Ставим выпекаться в духовку приблизительно на 50 минут при 180 градусах.

Рецепт очень прост, а блюдо получается роскошное – отлично как на каждый день, так и к праздничному столу. Также мы рассказывали, как вкусно замариновать сельдь.

Теги:
#Рецепт #Рулет #Грибы #Фарш #Мясной рулет