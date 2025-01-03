Берем фарш и готовим вкуснятину за 10 минут: эту закуску можно на праздничный стол (видео)
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Очень вкусно, а готовится просто
Мясные закуски на праздничный стол – это отдельная страница застольной кулинарии. Мы рассказывали, как запечь утку на праздничный стол. Теперь делимся рецептом замечательной мясной закуски, которая готовится легко и просто.
Этот рулет из фарша заворачивается в бекон и запекается. Блюдо получается просто роскошным — красивым, сытным и ароматным. Рецептом поделились в кулинарном блоге kamilarashevska.
Ингредиенты:
- Куриный или индюшачий фарш — 600 г
- Яйцо — 1 шт
- Кисломолочный творог — 100 г
- Морковь — 1 шт
- Сыр твердый — 150 г
- Грибы шампиньоны — 200 г
- Зелень
- Соль, перец, специи
- Бекон — 200 г
- Сливочное масло
Способ приготовления:
- Морковь натираем на терке. Добавляем вместе с кисломолочным сыром к фаршу. Грибы крошим и обжариваем на сковороде.
- Вбиваем в массу яйцо, мелко крошим зелень, солим, перчим и приправляем. Все тщательно перемешиваем.
- Берем лист пергамента для выпечки и смазываем его тонким слоем сливочного масла. Выкладываем фарш и разравниваем его по пергаменту прямоугольником. Посыпаем все натертым сыром. Выкладываем обжаренные на сковородные грибы и скручиваем фарш в плотный рулет.
- Выкладываем полоски бекона на другую часть бумаги и закручиваем в него мясной рулет. Ставим выпекаться в духовку приблизительно на 50 минут при 180 градусах.
Рецепт очень прост, а блюдо получается роскошное – отлично как на каждый день, так и к праздничному столу. Также мы рассказывали, как вкусно замариновать сельдь.