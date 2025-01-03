Таких бутербродов со шпротами вы еще не видели: как приготовить их просто роскошно (видео)

Очень вкусная закуска на праздничный стол

На праздничный стол хочется ставить оригинальные и вкусные закуски. Мы делились рецептом вкусного салата. Теперь расскажем, как оригинально подать привычные и немного надоевшие бутерброды со шпротами.

Рецептом в своем видео поделилась кулинарная блоггер Мирослава Пекарук. Эти аппетитные бутерброды точно станут идеальным дополнением к любому праздничному столу.

Ингредиенты:

яйца — 5 шт

плавленый сыр — 2 уп

зубчики чеснока — 2 шт.

майонез — 3 столовые ложки

тостовый хлеб

шпроты

петрушка

маринованные корнишоны

Способ приготовления:

Кусочки хлеба прокатываем скалкой для теста. Заворачиваем их, закрепляя зубочисткой. Запекаем тостовый хлеб в духовке при 180°C около 5 минут. После этого охлаждаем. Тем временем можно приготовить намазку. Яйца отвариваем, охлаждаем и чистим от скорлупы. Натираем и терке плавленый сыр, яйца и чеснок. Смешиваем с майонезом – это и будет салат-намазка. Намазываем готовый хлеб намазкой, накладываем ее в "карманчик" хлеба. Добавляем шпроты, маринованные корнишоны и украшаем петрушкой.

Это очень вкусно, сытно и красиво. И точно гораздо оригинальнее, чем маринованная сельдь. Хотя и его можно подать интересно – мы рассказывали, как.