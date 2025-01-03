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Таких бутербродов со шпротами вы еще не видели: как приготовить их просто роскошно (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Выходит аппетитно и оригинально
Выходит аппетитно и оригинально. Фото Скриншот из видео

Очень вкусная закуска на праздничный стол

На праздничный стол хочется ставить оригинальные и вкусные закуски. Мы делились рецептом вкусного салата. Теперь расскажем, как оригинально подать привычные и немного надоевшие бутерброды со шпротами.

Рецептом в своем видео поделилась кулинарная блоггер Мирослава Пекарук. Эти аппетитные бутерброды точно станут идеальным дополнением к любому праздничному столу.

Ингредиенты:

  • яйца — 5 шт
  • плавленый сыр — 2 уп
  • зубчики чеснока — 2 шт.
  • майонез — 3 столовые ложки
  • тостовый хлеб
  • шпроты
  • петрушка
  • маринованные корнишоны

Способ приготовления:

  1. Кусочки хлеба прокатываем скалкой для теста. Заворачиваем их, закрепляя зубочисткой. Запекаем тостовый хлеб в духовке при 180°C около 5 минут. После этого охлаждаем.
  2. Тем временем можно приготовить намазку. Яйца отвариваем, охлаждаем и чистим от скорлупы.
  3. Натираем и терке плавленый сыр, яйца и чеснок. Смешиваем с майонезом – это и будет салат-намазка.
  4. Намазываем готовый хлеб намазкой, накладываем ее в "карманчик" хлеба. Добавляем шпроты, маринованные корнишоны и украшаем петрушкой.

Это очень вкусно, сытно и красиво. И точно гораздо оригинальнее, чем маринованная сельдь. Хотя и его можно подать интересно – мы рассказывали, как.

Теги:
#Рецепт #Закуска #Бутерброды #Шпроты