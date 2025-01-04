Универсальный крем, который подойдет к любому десерту: ни одного грамма сахара (видео)
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Этот крем сладкий благодаря бананам, а не сахару
Не обязательно идти в кондитерскую для того, чтобы потешить себя и близких вкусненьким. Мы рассказывали, как приготовить вкусный тортик без выпечки. Теперь делимся рецептом великолепного бананового крема, который подойдет к любому десерту.
Бананы сами по себе сладкие, потому добавлять сахар в этот крем не нужно. Как его приготовить, рассказали на кулинарном ютуб-канале Tundes Cakes Recetas. Этот крем поможет вам создавать оригинальные десерты, или же его можно использовать для приготовления домашнего бананового мороженого.
Ингредиенты:
- Бананы – 5 шт. (около 500 г)
- Лимонный сок — 30 мл
- Молоко – 300 мл
- Кукурузный крахмал – 50 г (или 100 г муки)
- Яичные желтки – 3 шт.
- Ванильная эссенция – 1 чайная ложка
- Очень холодные сливки – 500 мл
- Сливочное масло — 50 г
Способ приготовления:
- Очистите бананы и нарежьте кубиками. В сковороде или в кастрюле растопите 50 г сливочного масла. Добавьте нарезанные бананы и лимонный сок. Тушите на медленном огне, периодически помешивая, в течение 2 минут.
- Снимите сковороду с огня. Разомните бананы вилкой или с помощью картофелевода до состояния пюре.
- Добавьте небольшое количество молока к горячему банановому пюре, перемешайте. В отдельной миске смешайте кукурузный крахмал (или муку) с яичными желтками. Добавьте эту смесь в банановую массу, тщательно перемешивая, чтобы не было комочков.
- Постепенно влейте остальное молоко, продолжая перемешивать. По желанию можно дополнительно измельчить смесь блендером для более однородной консистенции.
- Поставьте кастрюлю с банановой смесью на медленный огонь. Добавьте ванильную эссенцию. Постоянно помешивая, варите крем до загустения.
- Переложите готовый крем в сосуд. Накройте пищевой пленкой в контакт и дайте ему остыть при комнатной температуре, а затем поставьте в холодильник минимум на 2 часа для полного охлаждения и загустения.
- В отдельной миске взбейте холодные сливки до устойчивых пиков. Извлеките охлажденный банановый крем из холодильника и взбейте его отдельно, чтобы он стал более воздушным. Постепенно добавьте взбитый банановый крем взбитые сливки, аккуратно перемешивая до однородной, густой и пышной консистенции.
Вы можете приготовить этот крем заранее – он хранится пять дней в холодильнике. Также мы рассказывали, как приготовить домашнюю сгущенку.