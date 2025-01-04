Розкішне печиво з італійськими нотками: приготувати його простіше простого (відео)

Рецепт смачного печива

Смачні десерти і солодощі до чаю не обов’язково повинні забирати у вас багато часу і зусиль. Ми ділились рецептом мандаринової пана-коти. Тепер розповімо, як приготувати вдома ароматне печиво з італійськими нотками.

Кулінарна блогерка Анастасія Литвиненко розповіла, як приготувати мигдалеве печиво амаретті. Це чудова випічка з хрусткою скоринкою та м'якою серединою. Особливо ароматним його робить мигдалеве борошно та екстракт амаретті.

Інгредієнти:

Мигдалеве борошно – 180 г

Цукор – 100 г

Яєчні білки – 60 г (приблизно 2 великі білки)

Пшеничне борошно – 30 г

Дрібка солі

Екстракт амаретті – 2-5 крапель

Цукрова пудра – 50-60 г

Спосіб приготування:

У чистій та сухій мисці збийте яєчні білки з дрібкою солі до утворення стійкої піни. Важливо, щоб на віничку не було слідів жиру чи якоїсь вологи, інакше білки погано зіб'ються. Поступово, невеликими порціями, додавайте цукор до збитих білків, продовжуючи збивати міксером до отримання густої, блискучої та стійкої меренги. Вона повинна добре тримати форму. До готової меренги додайте мигдалеве та пшеничне борошно. Обережно перемішайте все лопаткою рухами знизу-вгору, щоб маса не втратила свою повітряну текстуру. Тісто повинне бути липким. Тому злегка зволожте руки водою та сформуйте невеликі кульки. Сформовані кульки викладіть на деко, застелене пергаментом. Злегка притисніть кожну кульку зверху, щоб вони стали трохи пласкими. Рясно посипте печиво цукровою пудрою. Поставте деко в попередньо прогріту до 180 градусів духовку та випікайте 10-15 хвилин або до золотистого кольору.

Готове печиво вийміть з духовки та залиште на деку до повного охолодження. Це важливо для збереження текстури. Печиво виходить ароматне, розсипчасте і дуже смачне. Також ми ділились рецептом домашнього згущеного молока.