Розкішне печиво з італійськими нотками: приготувати його простіше простого (відео)
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Рецепт смачного печива
Смачні десерти і солодощі до чаю не обов’язково повинні забирати у вас багато часу і зусиль. Ми ділились рецептом мандаринової пана-коти. Тепер розповімо, як приготувати вдома ароматне печиво з італійськими нотками.
Кулінарна блогерка Анастасія Литвиненко розповіла, як приготувати мигдалеве печиво амаретті. Це чудова випічка з хрусткою скоринкою та м'якою серединою. Особливо ароматним його робить мигдалеве борошно та екстракт амаретті.
Інгредієнти:
- Мигдалеве борошно – 180 г
- Цукор – 100 г
- Яєчні білки – 60 г (приблизно 2 великі білки)
- Пшеничне борошно – 30 г
- Дрібка солі
- Екстракт амаретті – 2-5 крапель
- Цукрова пудра – 50-60 г
Спосіб приготування:
- У чистій та сухій мисці збийте яєчні білки з дрібкою солі до утворення стійкої піни. Важливо, щоб на віничку не було слідів жиру чи якоїсь вологи, інакше білки погано зіб'ються.
- Поступово, невеликими порціями, додавайте цукор до збитих білків, продовжуючи збивати міксером до отримання густої, блискучої та стійкої меренги. Вона повинна добре тримати форму.
- До готової меренги додайте мигдалеве та пшеничне борошно. Обережно перемішайте все лопаткою рухами знизу-вгору, щоб маса не втратила свою повітряну текстуру.
- Тісто повинне бути липким. Тому злегка зволожте руки водою та сформуйте невеликі кульки.
- Сформовані кульки викладіть на деко, застелене пергаментом. Злегка притисніть кожну кульку зверху, щоб вони стали трохи пласкими.
- Рясно посипте печиво цукровою пудрою. Поставте деко в попередньо прогріту до 180 градусів духовку та випікайте 10-15 хвилин або до золотистого кольору.
Готове печиво вийміть з духовки та залиште на деку до повного охолодження. Це важливо для збереження текстури. Печиво виходить ароматне, розсипчасте і дуже смачне. Також ми ділились рецептом домашнього згущеного молока.