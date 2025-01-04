Роскошное печенье с итальянскими нотками: приготовить его проще простого (видео)

Рецепт вкусного печенья Амаретти

Вкусные десерты и сладости к чаю не обязательно должны отнимать у вас много времени и усилий. Мы делились рецептом мандариновой пана-кошки. Теперь расскажем, как приготовить дома ароматное печенье с итальянскими нотками.

Кулинарная блоггер Анастасия Литвиненко рассказала, как приготовить миндальное печенье Амаретти. Это отличная выпечка с хрустящей корочкой и мягкой серединой. Особенно ароматным его делает миндальная мука и экстракт амаретти.

Ингредиенты:

Миндальная мука – 180 г

Сахар – 100 г

Яичные белки – 60 г (примерно 2 больших белка)

Пшеничная мука – 30 г

Щепотка соли

Экстракт амаретти – 2-5 капель

Сахарная пудра – 50-60 г

Способ приготовления:

В чистой и сухой миске взбейте яичные белки с щепоткой соли до образования устойчивой пены. Важно, чтобы на веничке не было следов жира или какой-нибудь влаги, иначе белки плохо собьются. Постепенно, небольшими порциями, добавляйте сахар взбитые белки, продолжая взбивать миксером до получения густой, блестящей и устойчивой меренги. Она должна хорошо держать форму. К готовой меренге добавьте миндальную и пшеничную муку. Осторожно перемешайте все лопаткой по движениям снизу-вверх, чтобы масса не потеряла свою воздушную текстуру. Тесто должно быть липким. Поэтому слегка увлажните руки водой и сформуйте небольшие шарики. Сформированные шарики выложите на противень, застеленный пергаментом. Слегка прижмите каждый шарик сверху, чтобы они стали немного плоскими. Обильно посыпьте печенье сахарной пудрой. Поставьте противень в предварительно прогретую до 180 градусов духовку и выпекайте 10-15 минут или до золотистого цвета.

Готовое печенье извлеките из духовки и оставьте на противне до полного охлаждения. Это важно для сохранения текстуры. Печенье получается ароматное, рассыпчатое и очень вкусное. Также мы делились рецептом домашней сгущенки.