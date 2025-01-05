Будь-яке м’ясо за цим рецептом буде танути в роті: особливо ніжна та комфортна страва (відео)
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Чудовий рецепт комфортної їжі
Застілля можуть сильно втомлювати. Часто після новорічних салатів хочеться чогось комфортного, простого і смачного. Якщо це про вас, зверніть увагу на наступний рецепт.
Це ідеальна страва для обіду чи вечері. Смачно, ситно та легко. Для цієї страви можна брати будь-яку частину м’яса, навіть жорстку. Рецептом біфстроганоф поділилась кулінарна блогерка та шеф-кухарка Валентина Саєнко. На гарнір до цієї страви можна подати все що завгодно — від пюре і до до макаронів.
Інгредієнти:
- Телятина — 500 г
- Печериці — 400 г
- Цибуля — 1 шт
- Борошно — 1 ст. л.
- Сметана — 200 г
- Гірчиця діжонська — 1-2 ст. л.
- Часник — 2 зубчики
- Сіль, перець
Спосіб приготування:
- М’ясо нарізаємо поперек волокна. Ріжемо на тоненькі шматочки, можна навіть трохи відбити.
- Починаємо смажити частинами м’ясо на великому вогні. Не перемішуємо постійно, потрібно обсмажити м’ясо, але не дати йому пустити сік.
- Обсмажене мʼясо прибираємо, смажимо в цій же пательні цибулю. Цибулю смажимо хвилин 5-7 до золотистої скоринки.
- Далі додаємо заздалегідь нарізані гриби. Смажимо ще хвилин 10-15. Потім додаємо ложку борошна, смажимо кілька хвилин.
- Після цього додаємо сметану, гірчицю, трішки води. Доводимо соус до однорідної консистенції.
- Потім додаємо подрібнений часник, мʼясо і спеції до смаку. Все перемішуємо, тушкуємо ще хвилин 15 і подаємо.
М’ясо виходить таке ніжне, що просто тане у роті. Також ми розповідали, як запекти цілу качку.