Будь-яке м’ясо за цим рецептом буде танути в роті: особливо ніжна та комфортна страва (відео)

Чудовий рецепт комфортної їжі

Застілля можуть сильно втомлювати. Часто після новорічних салатів хочеться чогось комфортного, простого і смачного. Якщо це про вас, зверніть увагу на наступний рецепт.

Це ідеальна страва для обіду чи вечері. Смачно, ситно та легко. Для цієї страви можна брати будь-яку частину м’яса, навіть жорстку. Рецептом біфстроганоф поділилась кулінарна блогерка та шеф-кухарка Валентина Саєнко. На гарнір до цієї страви можна подати все що завгодно — від пюре і до до макаронів.

Інгредієнти:

Телятина — 500 г

Печериці — 400 г

Цибуля — 1 шт

Борошно — 1 ст. л.

Сметана — 200 г

Гірчиця діжонська — 1-2 ст. л.

Часник — 2 зубчики

Сіль, перець

Спосіб приготування:

М’ясо нарізаємо поперек волокна. Ріжемо на тоненькі шматочки, можна навіть трохи відбити. Починаємо смажити частинами м’ясо на великому вогні. Не перемішуємо постійно, потрібно обсмажити м’ясо, але не дати йому пустити сік. Обсмажене мʼясо прибираємо, смажимо в цій же пательні цибулю. Цибулю смажимо хвилин 5-7 до золотистої скоринки. Далі додаємо заздалегідь нарізані гриби. Смажимо ще хвилин 10-15. Потім додаємо ложку борошна, смажимо кілька хвилин. Після цього додаємо сметану, гірчицю, трішки води. Доводимо соус до однорідної консистенції. Потім додаємо подрібнений часник, мʼясо і спеції до смаку. Все перемішуємо, тушкуємо ще хвилин 15 і подаємо.

М’ясо виходить таке ніжне, що просто тане у роті. Також ми розповідали, як запекти цілу качку.