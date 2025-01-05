Любое мясо по этому рецепту будет таять во рту: особенно нежное и комфортное блюдо (видео)

Прекрасный рецепт комфортной еды

Застолья могут сильно утомлять. Часто после новогодних салатов хочется чего-нибудь комфортного, простого и вкусного. Если это о вас, обратите внимание на следующий рецепт.

Это идеальное блюдо для обеда или ужина. Вкусно, сытно и легко. Для этого блюда можно брать любую часть мяса, даже жесткую. Рецептом бифстроганоф поделилась кулинарная блоггерша и шеф-поварешка Валентина Саенко. На гарнир к этому блюду можно подать все что угодно – от пюре и до макарон.

Ингредиенты:

Телятина — 500 г

Шампиньоны — 400 г

Лук — 1 шт

Мука – 1 ст. л.

Сметана — 200 г

Горчица дижонская – 1-2 ст. л.

Чеснок — 2 зубчика

Соль, перец

Способ приготовления:

Мясо нарезаем поперек волокна. Режем на тонкие кусочки, можно даже немного отбить. Начинаем жарить частями мясо на большом огне. Не перемешиваем постоянно, нужно обжарить мясо, но не дать ему пустить сок. Обжаренное мясо убираем, жарим в этой же сковороде лук. Лук жарим минут 5-7 до золотистой корочки. Далее добавляем заранее нарезанные грибы. Жарим еще минут 10-15. Затем добавляем ложку муки, жарим несколько минут. После этого добавляем сметану, горчицу, немного воды. Доводим соус до однородной смеси. Затем добавляем измельченный чеснок, мясо и специи по вкусу. Все перемешиваем, тушим еще минут 15 и подаем.

Мясо получается такое нежное, что просто тает во рту. Также мы рассказывали, как запечь утку.