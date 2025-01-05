Любое мясо по этому рецепту будет таять во рту: особенно нежное и комфортное блюдо (видео)
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Прекрасный рецепт комфортной еды
Застолья могут сильно утомлять. Часто после новогодних салатов хочется чего-нибудь комфортного, простого и вкусного. Если это о вас, обратите внимание на следующий рецепт.
Это идеальное блюдо для обеда или ужина. Вкусно, сытно и легко. Для этого блюда можно брать любую часть мяса, даже жесткую. Рецептом бифстроганоф поделилась кулинарная блоггерша и шеф-поварешка Валентина Саенко. На гарнир к этому блюду можно подать все что угодно – от пюре и до макарон.
Ингредиенты:
- Телятина — 500 г
- Шампиньоны — 400 г
- Лук — 1 шт
- Мука – 1 ст. л.
- Сметана — 200 г
- Горчица дижонская – 1-2 ст. л.
- Чеснок — 2 зубчика
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Мясо нарезаем поперек волокна. Режем на тонкие кусочки, можно даже немного отбить.
- Начинаем жарить частями мясо на большом огне. Не перемешиваем постоянно, нужно обжарить мясо, но не дать ему пустить сок.
- Обжаренное мясо убираем, жарим в этой же сковороде лук. Лук жарим минут 5-7 до золотистой корочки.
- Далее добавляем заранее нарезанные грибы. Жарим еще минут 10-15. Затем добавляем ложку муки, жарим несколько минут.
- После этого добавляем сметану, горчицу, немного воды. Доводим соус до однородной смеси.
- Затем добавляем измельченный чеснок, мясо и специи по вкусу. Все перемешиваем, тушим еще минут 15 и подаем.
Мясо получается такое нежное, что просто тает во рту. Также мы рассказывали, как запечь утку.