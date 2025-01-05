Ці "потрійні" млинці зроблять фурор на будь-якому столі: як їх приготувати (відео)
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Апетитні млинці, які легко приготувати
Вишукані десерти можна готувати вдома, і не обов’язково ходити для цього в кондитерську. Ми ділились рецептом дуже ніжної пана-коти. Тепер розповімо, як приготувати неймовірну смакоту за українським рецептом — "потрійні" млинці.
Ці млинці мають у собі аж три види начинки — сир, мак та вишню. Як їх правильно готувати, розповіли у кулінарному блозі Mil Alexx.
Інгредієнти:
- 500 мл теплого молока
- 225 г борошна
- 40 г вершкового масла
- 3 яйця
- 40 г цукру чи заміннику
- 10 г ванільного цукру
- дрібка солі
Для начинки:
- 250 г готової макової начинки
- 200 г вишень без кісточки, 40 г цукру та 15 г крохмалю
- 350 г кисломолочного сиру, 3,5 ст. л. цукру та 60 г сметани
Спосіб приготування:
- Перш за все, готуємо млинці. Розбийте яйця, всипте цукор, ванільний цукор, та дрібку солі. Все ретельно вимішайте вінчиком.
- Влийте половину теплого молока, та поступово всипайте борошно, вимішуючи усю масу вінчиком. В кінці влийте розтоплене масло і решту молока. Гарно вимішайте.
- Смажимо млинці на добре розігрітій олії з обох боків. Так смажимо усі млинці.
- Для начинки до розморожених вишень додайте цукор і крохмаль. Проваріть, помішуючи на малому вогні до загустіння, і дайте повністю охолонути.
- До сиру додайте сметану і цукор. Перебийте блендером до пастоподібної маси.
- Починаємо формувати млинці. На один млинець викладаємо дві начинки — одну з одного краю, іншу з другого. Скручуємо кожну начинку до середини.
- На інший млинець викладаємо третю начинку. Скручуємо на третину, кладемо млинець з двома іншими начинками, а тоді скручуємо їх разом. Таким чином вийде ідеальний млинець з трьома начинками.
Це не тільки смачно, а й дуже красиво у розрізі — красиві золотисті млинці з кольоровою начинкою. Також ми розповідали, як приготувати вдома згущене молоко.