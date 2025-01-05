Ці "потрійні" млинці зроблять фурор на будь-якому столі: як їх приготувати (відео)

Апетитні млинці, які легко приготувати

Вишукані десерти можна готувати вдома, і не обов’язково ходити для цього в кондитерську. Ми ділились рецептом дуже ніжної пана-коти. Тепер розповімо, як приготувати неймовірну смакоту за українським рецептом — "потрійні" млинці.

Ці млинці мають у собі аж три види начинки — сир, мак та вишню. Як їх правильно готувати, розповіли у кулінарному блозі Mil Alexx.

Інгредієнти:

500 мл теплого молока

225 г борошна

40 г вершкового масла

3 яйця

40 г цукру чи заміннику

10 г ванільного цукру

дрібка солі

Для начинки:

250 г готової макової начинки

200 г вишень без кісточки, 40 г цукру та 15 г крохмалю

350 г кисломолочного сиру, 3,5 ст. л. цукру та 60 г сметани

Спосіб приготування:

Перш за все, готуємо млинці. Розбийте яйця, всипте цукор, ванільний цукор, та дрібку солі. Все ретельно вимішайте вінчиком. Влийте половину теплого молока, та поступово всипайте борошно, вимішуючи усю масу вінчиком. В кінці влийте розтоплене масло і решту молока. Гарно вимішайте. Смажимо млинці на добре розігрітій олії з обох боків. Так смажимо усі млинці. Для начинки до розморожених вишень додайте цукор і крохмаль. Проваріть, помішуючи на малому вогні до загустіння, і дайте повністю охолонути. До сиру додайте сметану і цукор. Перебийте блендером до пастоподібної маси. Починаємо формувати млинці. На один млинець викладаємо дві начинки — одну з одного краю, іншу з другого. Скручуємо кожну начинку до середини. На інший млинець викладаємо третю начинку. Скручуємо на третину, кладемо млинець з двома іншими начинками, а тоді скручуємо їх разом. Таким чином вийде ідеальний млинець з трьома начинками.

Це не тільки смачно, а й дуже красиво у розрізі — красиві золотисті млинці з кольоровою начинкою. Також ми розповідали, як приготувати вдома згущене молоко.