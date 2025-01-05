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Ці "потрійні" млинці зроблять фурор на будь-якому столі: як їх приготувати (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Чудовий рецепт млинців
Чудовий рецепт млинців. Фото Скриншот з відео

Апетитні млинці, які легко приготувати

Вишукані десерти можна готувати вдома, і не обов’язково ходити для цього в кондитерську. Ми ділились рецептом дуже ніжної пана-коти. Тепер розповімо, як приготувати неймовірну смакоту за українським рецептом — "потрійні" млинці.

Ці млинці мають у собі аж три види начинки — сир, мак та вишню. Як їх правильно готувати, розповіли у кулінарному блозі Mil Alexx.

Інгредієнти:

  • 500 мл теплого молока
  • 225 г борошна
  • 40 г вершкового масла
  • 3 яйця
  • 40 г цукру чи заміннику
  • 10 г ванільного цукру
  • дрібка солі

Для начинки:

  • 250 г готової макової начинки
  • 200 г вишень без кісточки, 40 г цукру та 15 г крохмалю
  • 350 г кисломолочного сиру, 3,5 ст. л. цукру та 60 г сметани

Спосіб приготування:

  1. Перш за все, готуємо млинці. Розбийте яйця, всипте цукор, ванільний цукор, та дрібку солі. Все ретельно вимішайте вінчиком.
  2. Влийте половину теплого молока, та поступово всипайте борошно, вимішуючи усю масу вінчиком. В кінці влийте розтоплене масло і решту молока. Гарно вимішайте.
  3. Смажимо млинці на добре розігрітій олії з обох боків. Так смажимо усі млинці.
  4. Для начинки до розморожених вишень додайте цукор і крохмаль. Проваріть, помішуючи на малому вогні до загустіння, і дайте повністю охолонути.
  5. До сиру додайте сметану і цукор. Перебийте блендером до пастоподібної маси.
  6. Починаємо формувати млинці. На один млинець викладаємо дві начинки — одну з одного краю, іншу з другого. Скручуємо кожну начинку до середини.
  7. На інший млинець викладаємо третю начинку. Скручуємо на третину, кладемо млинець з двома іншими начинками, а тоді скручуємо їх разом. Таким чином вийде ідеальний млинець з трьома начинками.

Це не тільки смачно, а й дуже красиво у розрізі — красиві золотисті млинці з кольоровою начинкою. Також ми розповідали, як приготувати вдома згущене молоко.

Теги:
#Рецепт #Мак #Вишня #Млинці