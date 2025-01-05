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Эти "тройные" блины произведут фурор на любом столе: как их приготовить (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Прекрасный рецепт блинов
Прекрасный рецепт блинов. Фото Скриншот из видео

Аппетитные блины, которые легко приготовить

Изысканные десерты можно готовить дома и не обязательно ходить для этого в кондитерскую. Мы делились рецептом очень нежной паны-кошки. Теперь расскажем, как приготовить невероятные вкусности по украинскому рецепту — "тройные" блины.

Эти блины имеют в себе три вида начинки — сыр, мак и вишню. Как их правильно готовить, рассказали в кулинарном блоге Mil Alexx.

Ингредиенты:

  • 500 мл теплого молока
  • 225 г муки
  • 40 г сливочного масла
  • 3 яйца
  • 40 г сахара или заменителя
  • 10 г ванильного сахара
  • щепотка соли

Для начинки:

  • 250 г готовой маковой начинки
  • 200 г вишен без косточки, 40 г сахара и 15 г крахмала
  • 350 г кисломолочного творога, 3,5 ст. л. сахара и 60 г сметаны

Способ приготовления:

  1. Прежде всего, готовим блины. Разбейте яйца, всыпьте сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Все тщательно вымешайте венчиком.
  2. Влейте половину теплого молока и постепенно всыпайте муку, вымешивая всю массу венчиком. В конце влейте растопленное масло и оставшееся молоко. Хорошо вымешайте.
  3. Жарим блины на хорошо разогретом масле с обеих сторон. Так жарим все блины.
  4. Для начинки к размороженным вишням добавьте сахар и крахмал. Проварите, помешивая на малом огне до загустения и дайте полностью остыть.
  5. К сыру добавьте сметану и сахар. Перебейте блендером до пастообразной массы.
  6. Начинаем формировать блинчики. На один блин выкладываем две начинки – одну из одного края, другую из другой. Скручиваем каждую начинку внутрь.
  7. На другой блинчик выкладываем третью начинку. Скручиваем на треть, кладем блинчик с двумя другими начинками, а затем скручиваем их вместе. Таким образом получится идеальный блинчик с тремя начинками.

Это не только вкусно, но и очень красиво в разрезе – красивые золотистые блинчики с цветной начинкой. Также мы рассказывали, как приготовить дома сгущенку.

Теги:
#Рецепт #Мак #Вишня #Блины