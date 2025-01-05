Эти "тройные" блины произведут фурор на любом столе: как их приготовить (видео)

Аппетитные блины, которые легко приготовить

Изысканные десерты можно готовить дома и не обязательно ходить для этого в кондитерскую. Мы делились рецептом очень нежной паны-кошки. Теперь расскажем, как приготовить невероятные вкусности по украинскому рецепту — "тройные" блины.

Эти блины имеют в себе три вида начинки — сыр, мак и вишню. Как их правильно готовить, рассказали в кулинарном блоге Mil Alexx.

Ингредиенты:

500 мл теплого молока

225 г муки

40 г сливочного масла

3 яйца

40 г сахара или заменителя

10 г ванильного сахара

щепотка соли

Для начинки:

250 г готовой маковой начинки

200 г вишен без косточки, 40 г сахара и 15 г крахмала

350 г кисломолочного творога, 3,5 ст. л. сахара и 60 г сметаны

Способ приготовления:

Прежде всего, готовим блины. Разбейте яйца, всыпьте сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Все тщательно вымешайте венчиком. Влейте половину теплого молока и постепенно всыпайте муку, вымешивая всю массу венчиком. В конце влейте растопленное масло и оставшееся молоко. Хорошо вымешайте. Жарим блины на хорошо разогретом масле с обеих сторон. Так жарим все блины. Для начинки к размороженным вишням добавьте сахар и крахмал. Проварите, помешивая на малом огне до загустения и дайте полностью остыть. К сыру добавьте сметану и сахар. Перебейте блендером до пастообразной массы. Начинаем формировать блинчики. На один блин выкладываем две начинки – одну из одного края, другую из другой. Скручиваем каждую начинку внутрь. На другой блинчик выкладываем третью начинку. Скручиваем на треть, кладем блинчик с двумя другими начинками, а затем скручиваем их вместе. Таким образом получится идеальный блинчик с тремя начинками.

Это не только вкусно, но и очень красиво в разрезе – красивые золотистые блинчики с цветной начинкой. Также мы рассказывали, как приготовить дома сгущенку.