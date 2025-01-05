Эти "тройные" блины произведут фурор на любом столе: как их приготовить (видео)
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Аппетитные блины, которые легко приготовить
Изысканные десерты можно готовить дома и не обязательно ходить для этого в кондитерскую. Мы делились рецептом очень нежной паны-кошки. Теперь расскажем, как приготовить невероятные вкусности по украинскому рецепту — "тройные" блины.
Эти блины имеют в себе три вида начинки — сыр, мак и вишню. Как их правильно готовить, рассказали в кулинарном блоге Mil Alexx.
Ингредиенты:
- 500 мл теплого молока
- 225 г муки
- 40 г сливочного масла
- 3 яйца
- 40 г сахара или заменителя
- 10 г ванильного сахара
- щепотка соли
Для начинки:
- 250 г готовой маковой начинки
- 200 г вишен без косточки, 40 г сахара и 15 г крахмала
- 350 г кисломолочного творога, 3,5 ст. л. сахара и 60 г сметаны
Способ приготовления:
- Прежде всего, готовим блины. Разбейте яйца, всыпьте сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Все тщательно вымешайте венчиком.
- Влейте половину теплого молока и постепенно всыпайте муку, вымешивая всю массу венчиком. В конце влейте растопленное масло и оставшееся молоко. Хорошо вымешайте.
- Жарим блины на хорошо разогретом масле с обеих сторон. Так жарим все блины.
- Для начинки к размороженным вишням добавьте сахар и крахмал. Проварите, помешивая на малом огне до загустения и дайте полностью остыть.
- К сыру добавьте сметану и сахар. Перебейте блендером до пастообразной массы.
- Начинаем формировать блинчики. На один блин выкладываем две начинки – одну из одного края, другую из другой. Скручиваем каждую начинку внутрь.
- На другой блинчик выкладываем третью начинку. Скручиваем на треть, кладем блинчик с двумя другими начинками, а затем скручиваем их вместе. Таким образом получится идеальный блинчик с тремя начинками.
Это не только вкусно, но и очень красиво в разрезе – красивые золотистые блинчики с цветной начинкой. Также мы рассказывали, как приготовить дома сгущенку.