Для найніжніших солодощів не потрібна духовка: прості кокосові тістечка (відео)

Рецепт апетитних тістечок з кокосом

Домашні десерти не обов’язково повинні бути складними. Ми ділились рецептом чудового тортика без випічки. Тепер розповімо, як приготувати дуже ніжні кокосові тістечка.

Як їх приготувати, розповіли на кулінарному ютуб-каналі YEŞİLİN ELİNDEN. Це апетитні рулетики з заварним кремом та хрусткими горіхами. А приготувати їх надзвичайно просто.

Інгредієнти:

Молоко – 1 літр

Цукор – 1 склянка

Борошно – 1 склянка

Вершкове масло – 60 г

Ванілін – 1 пакетик

Кокосова стружка – 1,5-2 склянки

Збиті вершки — 200 мл

Волоські горіхи – для прикраси

Спосіб приготування:

Перед приготуванням крему, висипте кокосову стружку на деко та рівномірно розподіліть. Підсушіть її на середньому або слабкому вогні, постійно помішуючи, щоб вона не підгоріла. Цей крок важливий для отримання хрусткої текстури. В окремій ємності змішайте цукор та борошно. Розведіть цю суміш у 170 мл холодного молока (неповна склянка). Ретельно перемішайте, щоб не було грудочок. В каструлі з товстим дном доведіть до кипіння решту молока (близько 830 мл). Тонкою цівкою, постійно помішуючи, влийте розведену суміш у кипляче молоко. Варіть на середньому або слабкому вогні, постійно помішуючи, щоб крем не пригорів до дна. Крем почне густішати під час кипіння. Зніміть крем з вогню та додайте вершкове масло і ванілін. Ретельно перемішайте до однорідної консистенції. Рівномірно вилийте гарячий заварний крем на підготовлену кокосову стружку на деку. Акуратно розрівняйте крем по поверхні стружки. Дайте десерту охолонути, а потім поставте в холодильник мінімум на 4 години для повного застигання. Розподіліть збиті вершки поверх застиглого заварного крему. Розріжте десерт на 12 рівних частин. Посипте кожну порцію подрібненими волоськими горіхами. Скрутіть у рулетики.

Це дуже ніжно, смачно, ще й приготування дуже просте. Також ми розповідали, як вдома приготувати згущене молоко.