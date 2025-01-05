Для нежнейших сладостей не нужна духовка: простые кокосовые пирожные (видео)

Рецепт аппетитных пирожных с кокосом

Домашние десерты не обязательно должны быть сложными. Мы делились рецептом чудесного тортика без выпечки. Теперь расскажем, как приготовить очень нежные кокосовые пирожные.

Как их приготовить, рассказали на кулинарном ютуб-канале YEŞİLİN ELİNDEN. Это аппетитные рулетики с заварным кремом и хрустящими орехами. А приготовить их очень просто.

Ингредиенты:

Молоко – 1 литр

Сахар – 1 стакан

Мука – 1 стакан

Сливочное масло – 60 г

Ванилин – 1 пакетик

Кокосовая стружка – 1,5-2 стакана

Взбитые сливки — 200 мл

Грецкие орехи – для украшения

Способ приготовления:

Перед приготовлением крема высыпьте кокосовую стружку на противень и равномерно распределите. Подсушите ее на среднем или слабом огне, постоянно помешивая, чтобы она не подгорела. Этот шаг важен для получения хрустящей текстуры. В отдельной емкости смешайте сахар и муку. Разведите эту смесь в 170 мл холодного молока (неполный стакан). Тщательно перемешайте, чтобы не было комочков. В кастрюле с толстым дном доведите до кипения остальное молоко (около 830 мл). Тонкой струйкой, постоянно помешивая, влейте разбавленную смесь в кипящее молоко. Варите на среднем или слабом огне, постоянно помешивая, чтобы крем не пригорел до дна. Крем начнет густеть во время кипения. Снимите крем с огня и добавьте сливочное масло и ванилин. Тщательно перемешайте до однородной смеси. Равномерно вылейте горячий заварной крем на подготовленную кокосовую стружку на противне. Аккуратно разровняйте крем по поверхности стружки. Дайте десерту охладиться, а затем поставьте в холодильник минимум на 4 часа для полного застывания. Распределите взбитые сливки поверх застывшего крема. Разрежьте десерт на 12 равных частей. Посыпьте каждую порцию измельченными грецкими орехами. Скрутите в рулетики.

Это очень нежно, вкусно, еще и приготовление очень простое. Также мы рассказывали, как дома приготовить сгущенку.