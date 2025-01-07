Беремо гарбуз і готуємо розкішний пряний пиріг: рецепт до чаю від шефа (відео)

Чудовий рецепт домашньої випічки

Апетитні домашні десерти можуть дати сто очків фори магазинним ласощам. Ми ділились рецептом смачного бананового крему для тортів. Тепер розповімо, як приготувати чудовий ароматний пиріг з гарбузом.

Ця випічка може цілком замінити торт — пиріг виходить вологим та дуже ніжним. Особливо якщо змастити його кремом. Як його спекти, розповів у своєму інстаграмі кухар і кулінарний блогер Володимир Ярославський.

Інгредієнти:

600 г тертого гарбуза

260 г цукру

300–325 г борошна

175 г світлих родзинок

4 яйця

100 г волоських горіхів

100 г рослинної олії

100 г вершкового масла

цедра 1 апельсина та сік половини апельсина

15–16 г спецій (кориця, імбир, аніс; можна додати гвоздику, мускатний горіх і духмяний перець)

20 г розпушувача

сіль

Для крему:

500 г крем-сиру

100 г цукрової пудри

Спосіб приготування:

Беремо солодкий і ароматний гарбуз. Чистимо його й натираємо на дрібній тертці. Родзинки заливаємо окропом і відразу зливаємо воду. Горіхи дрібно січемо ножем. У гарбузову стружку додаємо розтоплене вершкове масло з олією, цукор, борошно. Також додаємо яйця, вимішуємо до однорідного. Всипаємо горіхи та родзинки. Перемішуємо. Викладаємо суміш у форму, застелену пергаментом і злегка змащену маслом. Ставимо в духовку, заздалегідь розігріту до 175 °C. Випікаємо пиріг близько 55 хвилин, готовність перевіряємо дерев’яною паличкою. Виймаємо та даємо коржу повністю охолонути. Для крему змішуємо крем-сир із цукровою пудрою. Охололий корж розрізаємо навпіл, змащуємо кремом — і пиріг готовий.

Це нереально смачно, ароматно і дуже красиво. Ідеально до кави чи чаю. Також ми ділились рецептом смачних потрійних млинців.