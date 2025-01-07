Беремо гарбуз і готуємо розкішний пряний пиріг: рецепт до чаю від шефа (відео)
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Чудовий рецепт домашньої випічки
Апетитні домашні десерти можуть дати сто очків фори магазинним ласощам. Ми ділились рецептом смачного бананового крему для тортів. Тепер розповімо, як приготувати чудовий ароматний пиріг з гарбузом.
Ця випічка може цілком замінити торт — пиріг виходить вологим та дуже ніжним. Особливо якщо змастити його кремом. Як його спекти, розповів у своєму інстаграмі кухар і кулінарний блогер Володимир Ярославський.
Інгредієнти:
- 600 г тертого гарбуза
- 260 г цукру
- 300–325 г борошна
- 175 г світлих родзинок
- 4 яйця
- 100 г волоських горіхів
- 100 г рослинної олії
- 100 г вершкового масла
- цедра 1 апельсина та сік половини апельсина
- 15–16 г спецій (кориця, імбир, аніс; можна додати гвоздику, мускатний горіх і духмяний перець)
- 20 г розпушувача
- сіль
Для крему:
- 500 г крем-сиру
- 100 г цукрової пудри
Спосіб приготування:
- Беремо солодкий і ароматний гарбуз. Чистимо його й натираємо на дрібній тертці.
- Родзинки заливаємо окропом і відразу зливаємо воду. Горіхи дрібно січемо ножем.
- У гарбузову стружку додаємо розтоплене вершкове масло з олією, цукор, борошно. Також додаємо яйця, вимішуємо до однорідного. Всипаємо горіхи та родзинки. Перемішуємо.
- Викладаємо суміш у форму, застелену пергаментом і злегка змащену маслом. Ставимо в духовку, заздалегідь розігріту до 175 °C.
- Випікаємо пиріг близько 55 хвилин, готовність перевіряємо дерев’яною паличкою. Виймаємо та даємо коржу повністю охолонути.
- Для крему змішуємо крем-сир із цукровою пудрою. Охололий корж розрізаємо навпіл, змащуємо кремом — і пиріг готовий.
Це нереально смачно, ароматно і дуже красиво. Ідеально до кави чи чаю. Також ми ділились рецептом смачних потрійних млинців.