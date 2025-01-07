Берем тыкву и готовим роскошный пряный пирог: рецепт к чаю от шефа (видео)
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Прекрасный рецепт домашней выпечки
Аппетитные домашние десерты могут дать сто очков форы магазинному лакомству. Мы делились рецептом вкусного бананового крема для тортов. Теперь расскажем, как приготовить отличный ароматный пирог с тыквой.
Эта выпечка может полностью заменить торт – пирог получается влажным и очень нежным. Особенно если смазать его кремом. Как его испечь, рассказал в своем инстаграмме повар и кулинарный блоггер Владимир Ярославский.
Ингредиенты:
- 600 г тертой тыквы
- 260 г сахара
- 300–325 г муки
- 175 г светлых изюма
- 4 яйца
- 100 г грецких орехов
- 100 г растительного масла
- 100 г сливочного масла
- цедра 1 апельсина и сок половины апельсина
- 15–16 г специй (корица, имбирь, анис; можно добавить гвоздику, мускатный орех и душистый перец)
- 20 г разрыхлителя
- соль
Для крема:
- 500 г крем-сыра
- 100 г сахарной пудры
Способ приготовления:
- Берем сладкую и ароматную тыкву. Чистим его и натираем на мелкой терке.
- Изюм заливаем кипятком и сразу сливаем воду. Орехи мелко рубим ножом.
- В тыквенную стружку добавляем растопленное сливочное масло с растительным маслом, сахар, муку. Также добавляем яйца, вымешиваем в однородное. Всыпаем орехи и изюм. Перемешиваем.
- Выкладываем смесь в форму, застеленную пергаментом и слегка смазанную маслом. Ставим в духовку, предварительно разогретую до 175 °C.
- Выпекаем пирог около 55 минут, готовность проверяем деревянной палочкой. Вынимаем и даем лепешку полностью остыть.
- Для крема смешиваем крем-творог с сахарной пудрой. Остывший корж разрезаем пополам, смазываем кремом — и пирог готов.
Это нереально вкусно, ароматно и очень красиво. Идеально к кофе или чаю. Также мы делились рецептом вкусных тройных блинчиков.