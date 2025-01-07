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Берем тыкву и готовим роскошный пряный пирог: рецепт к чаю от шефа (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Рецепт вкусного пирога с кремом
Рецепт вкусного пирога с кремом. Фото shuba.life

Прекрасный рецепт домашней выпечки

Аппетитные домашние десерты могут дать сто очков форы магазинному лакомству. Мы делились рецептом вкусного бананового крема для тортов. Теперь расскажем, как приготовить отличный ароматный пирог с тыквой.

Эта выпечка может полностью заменить торт – пирог получается влажным и очень нежным. Особенно если смазать его кремом. Как его испечь, рассказал в своем инстаграмме повар и кулинарный блоггер Владимир Ярославский.

Ингредиенты:

  • 600 г тертой тыквы
  • 260 г сахара
  • 300–325 г муки
  • 175 г светлых изюма
  • 4 яйца
  • 100 г грецких орехов
  • 100 г растительного масла
  • 100 г сливочного масла
  • цедра 1 апельсина и сок половины апельсина
  • 15–16 г специй (корица, имбирь, анис; можно добавить гвоздику, мускатный орех и душистый перец)
  • 20 г разрыхлителя
  • соль

Для крема:

  • 500 г крем-сыра
  • 100 г сахарной пудры

Способ приготовления:

  1. Берем сладкую и ароматную тыкву. Чистим его и натираем на мелкой терке.
  2. Изюм заливаем кипятком и сразу сливаем воду. Орехи мелко рубим ножом.
  3. В тыквенную стружку добавляем растопленное сливочное масло с растительным маслом, сахар, муку. Также добавляем яйца, вымешиваем в однородное. Всыпаем орехи и изюм. Перемешиваем.
  4. Выкладываем смесь в форму, застеленную пергаментом и слегка смазанную маслом. Ставим в духовку, предварительно разогретую до 175 °C.
  5. Выпекаем пирог около 55 минут, готовность проверяем деревянной палочкой. Вынимаем и даем лепешку полностью остыть.
  6. Для крема смешиваем крем-творог с сахарной пудрой. Остывший корж разрезаем пополам, смазываем кремом — и пирог готов.

Это нереально вкусно, ароматно и очень красиво. Идеально к кофе или чаю. Также мы делились рецептом вкусных тройных блинчиков.

Теги:
#Рецепт #Пирог #Тыква #Выпечка #Владимир Ярославский