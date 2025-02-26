На смак не гірше за ікру, але коштує значно дешевше: обов’язково приготуйте цю намазку (відео)

Можна готувати навіть на свята

Оселедець є досить популярним продуктом в Україні, який їдять просто так та використовують для різноманітних страв чи закусок. Ця риба смачна, доступна та корисна. Чи не найпопулярнішою стравою з використанням оселедця є салат "Шуба".

А сьогодні ми пропонуємо приготувати просту намазку на хліб бюджетних інгредієнтів — вона точно повинна бути у кожному холодильнику. Рецептом смакоти з нами поділилися на YouTube-каналі "Смачна кухня з Наталією Данилюк".

Як приготувати намазку з оселедця

Інгредієнти:

солоний оселедець — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

плавлений сирок — 100 г;

вершкове масло — 80 г;

сіль, перець за смаком;

зелень для прикраси.

Спосіб приготування:

1.Вершкове масло прибрати у морозилку.

2.Моркву відварити до готовності та остудити.

3.Оселедець почистити прибрати все зайве та кістки, нарізати дрібними кубиками.

4.Заморожене масло натерти на великій тертці.

5.Плавлений сир та моркву натерти на дрібній тертці.

6.У великій мисці змішати оселедець, моркву, плавлений сир і масло.

7.За бажанням посолити і поперчити суміш.

8.Додати нарізану цибулю або кріп, перемішати.

9.За бажанням суміш можна зробити однорідною в блендері або м'ясорубці. Зберігати у холодильнику протягом трьох днів.