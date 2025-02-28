Дешеву рибку можна приготувати дуже смачно: рецепт на всі випадки життя (відео)

Як приготувати смачну страву

Щоб урізноманітнити своє меню, можна звертатись до нестандартних рецептів. Ми розповідали, як приготувати консервований паштет. Тепер ділимось рецептом апетитної рибки на всі випадки життя.

Якщо вам потрібен ситний обід чи вечеря, або й страва до святкового столу, вас може врятувати рецепт, яким поділились у кулінарному блозі cook_with_me_at_home. Для цієї страви підійде будь-яка біла риба, яка вам подобається — хек, льодяна, минтай тощо. Страва готується в духовці, тому часу вона забере зовсім небагато.

Інгредієнти:

риба – 500 г

цибуля – 2 шт

олія, сіль.

сметана – 50 г

майонез – 50 г

гірчиця в зернах – 25 г

соєвий соус – 1 ст. л.

сіль, перець, копчена паприка – до смаку

морква – 1 шт

Спосіб приготування:

Для маринаду змішуємо в окремій мисочці сметану, майонез, гірчицю та соєвий соус. Додаємо спеції і ретельно перемішуєм Рибу нарізаємо на порційні шматочки. Заливаємо її маринадом, перемішуємо, накриваємо кришкою або плівкою та залишаємо для маринування. Цибулю ріжемо півкільцями, моркву натираємо на тертці. Обсмажуємо на олії до мʼякості цибулю, тоді додаємо потерту моркву. Тушкуємо овочі разом, наприкінці додаємо сіль. Викладаємо підсмажені овочі на дно форми, зверху викладаємо мариновану рибу. Поливаємо рештою соусу. Накриваємо форму змоченим у воді пергаментом. Запікаємо в попередньо розігрітій духовці 30 хвилин при температурі 200.

До такої рибки можна готувати будь-який гарнір — все чудово підійде. До речі, ми розповідали, як приготувати холодну українську закуску — таратуту.