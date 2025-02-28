Дешевую рыбку можно приготовить очень вкусно: рецепт на все случаи жизни (видео)

Как приготовить вкусное блюдо

Чтобы разнообразить свое меню, можно обращаться к нестандартным рецептам. Мы говорили, как приготовить консервированный паштет. Теперь делимся рецептом аппетитной рыбки на все случаи жизни.

Если вам нужен сытный обед или ужин или блюдо к праздничному столу, вас может спасти рецепт, которым поделились в кулинарном блоге cook_with_me_at_home. Для этого блюда подойдет любая белая рыба, которая вам нравится – хек, ледяная, минтай и т.д. Блюдо готовится в духовке, поэтому времени оно займет совсем немного.

Ингредиенты:

рыба – 500 г

лук – 2 шт

растительное масло, соль.

сметана – 50 г

майонез – 50 г

горчица в зернах – 25 г

соевый соус – 1 ст. л.

соль, перец, копченая паприка – по вкусу

морковь – 1 шт

Способ приготовления:

Для маринада смешиваем в отдельной мисочке сметану, майонез, горчицу и соевый соус. Добавляем специи и тщательно перемешиваем. Рыбу нарезаем на порционные кусочки. Заливаем ее маринадом, перемешиваем, накрываем крышкой или плёнкой и оставляем для маринования. Лук режем полукольцами, морковь натираем на терке. Обжариваем на растительном масле до мягкости лук, тогда добавляем потертую морковь. Тушим овощи вместе, в конце добавляем соль. Выкладываем поджаренные овощи на дно формы, сверху выкладываем маринованную рыбу. Полим остальным соусом. Накрываем форму смоченным в воде пергаментом. Запекаем в предварительно разогретой духовке 30 минут при температуре 200 минут.

К такой рыбке можно готовить любой гарнир – все отлично подойдет. Кстати, мы рассказывали, как приготовить холодную украинскую закуску – таратуту.