Лінива піца, яку можна їсти вже через 20 хвилин: дуже простий рецепт (відео)

Чудовий рецепт апетитного перекусу

Якщо хочеться швидко перекусити чимось смачненьким, на поміч приходить готове листкове тісто. Ми ділились рецептом лінивих круасанів. Тепер розповімо, як приготувати апетитні піци, які ви можете їсти уже через 20 хвилин.

В начинку можна класти будь-що, що вам подобається. Кулінарна блогерка під ніком katia_cooking_, яка і поділилась цим рецептом, використала просте поєднання з ковбаси, кукурудзи на сиру.

Інгредієнти:

Листкове тісто — 300 г

Яйце — 1 шт

Кетчуп — до смаку

Помідори

Солоні огірки

Кукурудза

Сир

Ковбаса

Спосіб приготування:

Розморозьте та наріжте тісто на квадратики. Для зручності одразу викладіть їх на деко, застелене пергаментом. Змастіть шматочки яйцем, яке заздалегідь збити виделкою. Пілся цього наносимо шар кетчупу — це буде наш томатний соус. Помідори, ковбасу та солоні огірки нарізаємо. Сир натираємо на тертці. Викладаємо всі види начинки в тому порядку, який вам подобається. Поставте деко з мініпіцами в розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин. Випікаємо все до готовності тіста.

Ось і все — ситний, яскравий і простий перекус готовий. Також ми розповідали, як приготувати хачапурі на сковороді.