Ленивая пицца, которую можно есть уже через 20 минут: очень простой рецепт (видео)
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Прекрасный рецепт аппетитного перекуса
Если хочется быстро перекусить чем-нибудь вкусненьким, на помощь приходит готовое слоеное тесто. Мы делились рецептом ленивых круассанов. Теперь расскажем, как приготовить аппетитные пиццы, которые вы можете есть уже через 20 минут.
В начинку можно класть что угодно, что вам нравится. Кулинарная блоггерша под ником katia_cooking_, которая и поделилась этим рецептом, использовала простое сочетание из колбасы, кукурузы на сырую.
Ингредиенты:
- Слоеное тесто — 300 г
- Яйцо — 1 шт
- Кетчуп — по вкусу
- Помидоры
- Соленые огурцы
- Кукуруза
- Сыр
- Колбаса
Способ приготовления:
- Разморозьте и нарежьте тесто на квадратики. Для удобства сразу выложите их на противень, застеленный пергаментом.
- Смажьте кусочки яйцом, которое заранее взбить вилкой. После этого наносим слой кетчупа – это будет наш томатный соус.
- Помидоры, колбасу и соленые огурцы нарезаем. Сыр натираем на терке. Выкладываем все виды начинки в том порядке, который вам нравится.
- Поставьте противень с минипицами в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Выпекаем все до готовности теста.
Вот и все – сытный, яркий и простой перекус готов. Также мы рассказывали, как приготовить хачапур на сковороде.