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Ленивая пицца, которую можно есть уже через 20 минут: очень простой рецепт (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Аппетитная пицца из слоеного теста
Аппетитная пицца из слоеного теста. Фото Скриншот из видео

Прекрасный рецепт аппетитного перекуса

Если хочется быстро перекусить чем-нибудь вкусненьким, на помощь приходит готовое слоеное тесто. Мы делились рецептом ленивых круассанов. Теперь расскажем, как приготовить аппетитные пиццы, которые вы можете есть уже через 20 минут.

В начинку можно класть что угодно, что вам нравится. Кулинарная блоггерша под ником katia_cooking_, которая и поделилась этим рецептом, использовала простое сочетание из колбасы, кукурузы на сырую.

Ингредиенты:

  • Слоеное тесто — 300 г
  • Яйцо — 1 шт
  • Кетчуп — по вкусу
  • Помидоры
  • Соленые огурцы
  • Кукуруза
  • Сыр
  • Колбаса

Способ приготовления:

  1. Разморозьте и нарежьте тесто на квадратики. Для удобства сразу выложите их на противень, застеленный пергаментом.
  2. Смажьте кусочки яйцом, которое заранее взбить вилкой. После этого наносим слой кетчупа – это будет наш томатный соус.
  3. Помидоры, колбасу и соленые огурцы нарезаем. Сыр натираем на терке. Выкладываем все виды начинки в том порядке, который вам нравится.
  4. Поставьте противень с минипицами в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Выпекаем все до готовности теста.

Вот и все – сытный, яркий и простой перекус готов. Также мы рассказывали, как приготовить хачапур на сковороде.

Теги:
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