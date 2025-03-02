Ленивая пицца, которую можно есть уже через 20 минут: очень простой рецепт (видео)

Прекрасный рецепт аппетитного перекуса

Если хочется быстро перекусить чем-нибудь вкусненьким, на помощь приходит готовое слоеное тесто. Мы делились рецептом ленивых круассанов. Теперь расскажем, как приготовить аппетитные пиццы, которые вы можете есть уже через 20 минут.

В начинку можно класть что угодно, что вам нравится. Кулинарная блоггерша под ником katia_cooking_, которая и поделилась этим рецептом, использовала простое сочетание из колбасы, кукурузы на сырую.

Ингредиенты:

Слоеное тесто — 300 г

Яйцо — 1 шт

Кетчуп — по вкусу

Помидоры

Соленые огурцы

Кукуруза

Сыр

Колбаса

Способ приготовления:

Разморозьте и нарежьте тесто на квадратики. Для удобства сразу выложите их на противень, застеленный пергаментом. Смажьте кусочки яйцом, которое заранее взбить вилкой. После этого наносим слой кетчупа – это будет наш томатный соус. Помидоры, колбасу и соленые огурцы нарезаем. Сыр натираем на терке. Выкладываем все виды начинки в том порядке, который вам нравится. Поставьте противень с минипицами в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Выпекаем все до готовности теста.

Вот и все – сытный, яркий и простой перекус готов. Также мы рассказывали, как приготовить хачапур на сковороде.