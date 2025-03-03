Найкраща шаурма готується так: чудовий домашній рецепт (відео)

Рецепт ситної шаурми з куркою

Коли хочеться поїсти швидко, виручають заготовки та прості рецепти. Ми розповідали, як приготувати консервований паштет, яким дуже зручно перекушувати. Тепер поділимось чудовим домашнім рецептом з курки та лаваша.

Кулінарний блогер Mil Alexx у відео на своєму ютуб-каналі розповів, як приготувати вдома найсмачнішу шаурму. Цей рецепт з морквою по-корейськи та хрусткою капустою, тому страва виходить не лише ситною, а й соковитою.

Інгредієнти:

2 лаваші

400 г філе стегна

80 г пекінки

100 г моркви по-корейськи

60 г помідора

40 г тертого сиру

10 г олії

сіль, перець, паприка, куркума, мелений коріандр, сушений часник

Для соусу:

2 ст. л. майонезу

2 ст. л. кетчупу

2 ст. л. сметани

5 г сушеного часнику

80 г маринованих огірків

Спосіб приготування:

Додаємо до філе стегна сіль, перець, паприку, мелений коріандр, сушений часник та куркуму. Додаємо олію та руками все перемішуємо. Шматочки курки обсмажуємо на сковорідці по 4-5 хвилин з кожного боку. Дрібно нарізаємо. З’єднуємо майонез, кетчуп та сметану в рівній кількості. Додаємо трішки сушеного часнику і натертих маринованих огірків, все перемішуємо. З помідора вирізаємо частину з насінням, щоб шаурма не потекла. Моркву по корейськи та пекінку нарізаємо. Натираємо сир. Беремо лаваш та змащуємо соусом. Викладаємо м’ясо, пекінку, помідор, моркву, тертий сир, і зверху ще трішки соусу. З обох боків підгинаємо краї та скручуємо, формуючи шаурму. На кілька хвилин кладемо шаурму на гриль чи суху сковорідку.

Гарячою ця шаурма найсмачніша, тому їсти її варто негайно. Також ми розповідали, як приготувати чудову закуску з буряка.