Лучшая шаурма готовится так: отличный домашний рецепт (видео)

Рецепт сытной шаурмы с курицей

Когда хочется поесть быстро, выручают заготовки и простые рецепты. Мы рассказывали, как приготовить консервированный паштет, которым очень удобно перекусывать. Теперь поделимся отличным домашним рецептом из курицы и лаваша.

Кулинарный блоггер Mil Alexx в видео на своем ютуб-канале рассказал, как приготовить дома самую вкусную шаурму. Этот рецепт с морковью по-корейски и хрустящей капустой, поэтому блюдо получается не только сытным, но и сочным.

Ингредиенты:

2 лаваши

400 г филе бедра

80 г пекинки

100 г моркови по-корейски

60 г помидора

40 г тертого сыра

10 г масла

соль, перец, паприка, куркума, молотый кориандр, сушеный чеснок

Для соуса:

2 ст. л. майонеза

2 ст. л. кетчупа

2 ст. л. сметаны

5 г сушеного чеснока

80 г маринованных огурцов

Способ приготовления:

Добавляем в филе бедра соль, перец, паприку, молотый кориандр, сушеный чеснок и куркуму. Добавляем растительное масло и руками все перемешиваем. Кусочки курицы обжариваем на сковороде по 4-5 минут с каждой стороны. Мелко нарезаем. Соединяем майонез, кетчуп и сметану в равном количестве. Добавляем немного сушеного чеснока и натертых маринованных огурцов, все перемешиваем. Из помидора вырезаем часть с семенами, чтобы шаурма не потекла. Морковь по корейски и пекину нарезаем. Натираем сыр. Берем лаваш и смазываем соусом. Выкладываем мясо, пекинку, помидор, морковь, тертый сыр, и сверху еще немного соуса. С обеих сторон подгибаем края и скручиваем, формируя шаурму. На несколько минут кладем шаурму на гриль или сухую сковородку.

Горячая эта шаурма самая вкусная, поэтому есть ее стоит немедленно. Также мы рассказывали, как приготовить отличную закуску из свеклы.