Хватайте зелень и готовьте ароматный весенний борщ: отличный рецепт (видео)

Прекрасный рецепт борща, который стоит приготовить весной

Классическим и основным борщом считается красный – со свеклой. Мы делились удачным рецептом. Однако именно весной следует приготовить еще одно блюдо – зеленый борщ, с большим количеством щавеля и другой зелени.

Рецептом поделилась шеф-повар Валентина Кущ в своем инстаграмме. Блюдо имеет легкую кислинку и получается освежающим.

Ингредиенты:

Бульон куриный — 4 л.

Картофель — 5 шт

Лук — 1 шт

Чеснок — 3-4 зубчика

Щавель — 150 г

Шпинат — 250 г

Лимон — 1/4

Соль, перец

Для подачи:

Зелень – укроп, петрушка, зеленый лук

Сметана

Отварные яйца

Бринза или фета

Способ приготовления:

В бульон добавляем картофель, очищенный и нарезанный кубиком и ставим на огонь. Пока закипаем, параллельно пассеруем нарезанный лук и чеснок. Добавляем лук с чесноком в картофель и варим все вместе 10 минут. Тем временем бланшируем шпинат со щавелем. Шпинат хорошо промываем, отрезаем стволы листьев. в нем много песка. Отрываем стволы, если шпинат старый, и нарезаем. Также нарезаем щавель. На 1 минуту погружаем зелень в кипяток с несколькими каплями лимонного сока. Сливаем воду из шпината и добавляем в наш суп. Варим еще примерно 15 минут. Параллельно отвариваем вкрутую яйца. Борщ солим и перчим, добавляем другие специи по вкусу.

Подаем блюдо с яйцами, нарезанными половинками, свежей зеленью, сметаной и сыром. Получается очень ароматно и вкусно. Также мы делились рецептом аппетитной соленой скумбрии.