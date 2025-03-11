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Хватайте зелень и готовьте ароматный весенний борщ: отличный рецепт (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Аппетитный борщ с большим количеством зелени
Аппетитный борщ с большим количеством зелени. Фото Валентина Кущ

Прекрасный рецепт борща, который стоит приготовить весной

Классическим и основным борщом считается красный – со свеклой. Мы делились удачным рецептом. Однако именно весной следует приготовить еще одно блюдо – зеленый борщ, с большим количеством щавеля и другой зелени.

Рецептом поделилась шеф-повар Валентина Кущ в своем инстаграмме. Блюдо имеет легкую кислинку и получается освежающим.

Ингредиенты:

  • Бульон куриный — 4 л.
  • Картофель — 5 шт
  • Лук — 1 шт
  • Чеснок — 3-4 зубчика
  • Щавель — 150 г
  • Шпинат — 250 г
  • Лимон — 1/4
  • Соль, перец

Для подачи:

  • Зелень – укроп, петрушка, зеленый лук
  • Сметана
  • Отварные яйца
  • Бринза или фета

Способ приготовления:

  1. В бульон добавляем картофель, очищенный и нарезанный кубиком и ставим на огонь. Пока закипаем, параллельно пассеруем нарезанный лук и чеснок.
  2. Добавляем лук с чесноком в картофель и варим все вместе 10 минут. Тем временем бланшируем шпинат со щавелем.
  3. Шпинат хорошо промываем, отрезаем стволы листьев. в нем много песка. Отрываем стволы, если шпинат старый, и нарезаем. Также нарезаем щавель. На 1 минуту погружаем зелень в кипяток с несколькими каплями лимонного сока.
  4. Сливаем воду из шпината и добавляем в наш суп. Варим еще примерно 15 минут. Параллельно отвариваем вкрутую яйца. Борщ солим и перчим, добавляем другие специи по вкусу.

Подаем блюдо с яйцами, нарезанными половинками, свежей зеленью, сметаной и сыром. Получается очень ароматно и вкусно. Также мы делились рецептом аппетитной соленой скумбрии.

Теги:
#Рецепт #Борщ #Зелень #Щавель