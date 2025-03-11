Хватайте зелень и готовьте ароматный весенний борщ: отличный рецепт (видео)
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Прекрасный рецепт борща, который стоит приготовить весной
Классическим и основным борщом считается красный – со свеклой. Мы делились удачным рецептом. Однако именно весной следует приготовить еще одно блюдо – зеленый борщ, с большим количеством щавеля и другой зелени.
Рецептом поделилась шеф-повар Валентина Кущ в своем инстаграмме. Блюдо имеет легкую кислинку и получается освежающим.
Ингредиенты:
- Бульон куриный — 4 л.
- Картофель — 5 шт
- Лук — 1 шт
- Чеснок — 3-4 зубчика
- Щавель — 150 г
- Шпинат — 250 г
- Лимон — 1/4
- Соль, перец
Для подачи:
- Зелень – укроп, петрушка, зеленый лук
- Сметана
- Отварные яйца
- Бринза или фета
Способ приготовления:
- В бульон добавляем картофель, очищенный и нарезанный кубиком и ставим на огонь. Пока закипаем, параллельно пассеруем нарезанный лук и чеснок.
- Добавляем лук с чесноком в картофель и варим все вместе 10 минут. Тем временем бланшируем шпинат со щавелем.
- Шпинат хорошо промываем, отрезаем стволы листьев. в нем много песка. Отрываем стволы, если шпинат старый, и нарезаем. Также нарезаем щавель. На 1 минуту погружаем зелень в кипяток с несколькими каплями лимонного сока.
- Сливаем воду из шпината и добавляем в наш суп. Варим еще примерно 15 минут. Параллельно отвариваем вкрутую яйца. Борщ солим и перчим, добавляем другие специи по вкусу.
Подаем блюдо с яйцами, нарезанными половинками, свежей зеленью, сметаной и сыром. Получается очень ароматно и вкусно. Также мы делились рецептом аппетитной соленой скумбрии.