Як приготувати сирні бейгли: ароматні булочки до вашого сніданку (відео)

Ці бублики виходять дуже ароматними та смачними

Коли хочеться смачно поснідати, на поміч приходить домашня випічка. Ми розповідали, як спекти шоколадний кекс. Тепер поділимось рецептом апетитних сирних бейглів.

Ці пишні та ароматні бублики можуть стати чудовим сніданком або ситним перекусом. В них можна додати будь-яку начинку до вашого смаку. Рецептом поділилась кулінарна блогерка Валерія Матрохіна.

Інгредієнти:

350 г кисломолочного сиру

1 яйце

1 жовток

70-100 г просіяного борошна

180 г тертого сиру

пучок кропу

дрібка розпушувача

сіль, перець

кунжут для посипання

Спосіб приготування:

Кількість борошна, яка вам знадобиться, залежить від того, наскільки вологий у вас сир. Чим він вологіший, тим більше борошна потрібно буде додати. Твердий сир натираємо, а кріп дрібно кришимо. Сир з’єднуємо з яйцями і жовтком. Додаємо розпушувач та тертий сир. Підсолюємо і починаємо просіювати у сирну масу борошно. Замішуємо тісто, в процесі додаємо кріп. З тіста вологими руками формуємо бейгли — спочатку робимо кульки, а потім в середині дірочку. Дірочка допоможе бейглу рівномірно пропікатись. Викладаємо на пергамент і випікаємо в духовці. При температурі 180-200 градусів час випікання становить 30 хвилин.

Готові бейгли розрізаємо і викладаємо будь-яку начинку. Також ми розповідали, як спекти апетитний банановий хліб.