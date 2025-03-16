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Как приготовить творожные бейглы: ароматные булочки к вашему завтраку (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Прекрасный вариант сытного завтрака
Прекрасный вариант сытного завтрака. Фото 24tv.ua

Эти бублики получаются очень ароматными и вкусными

Когда хочется вкусно позавтракать, на помощь приходит домашняя выпечка. Мы рассказывали, как испечь шоколадный кекс. Теперь поделимся рецептом аппетитных творожных бейглов.

Эти пышные и ароматные бублики могут стать отличным завтраком или сытным перекусом. В них можно добавить любую начинку по вашему вкусу. Рецептом поделилась кулинарная блоггер Валерия Матрохина.

Ингредиенты:

  • 350 г творога
  • 1 яйцо
  • 1 желток
  • 70-100 г просеянной муки
  • 180 г тертого сыра
  • пучок укропа
  • щепотка разрыхлителя
  • соль, перец
  • кунжут для посыпки

Способ приготовления:

  1. Количество муки, которое вам понадобится, зависит от того, насколько влажный у вас творог. Чем он влажнее, тем больше муки нужно будет добавить. Твердый сыр натираем, а укроп мелко крошим.
  2. Сыр соединяем с яйцами и желтком. Добавляем разрыхлитель и тертый сыр.
  3. Подсаливаем и начинаем просеивать в творожную массу муку. Замешиваем тесто, в процессе добавляем укроп.
  4. Из теста влажными руками формируем бейглы – сначала делаем шарики, а затем внутри дырочку. Дырочка поможет бейглу равномерно пропекаться.
  5. Выкладываем на пергамент и выпекаем в духовке. При температуре 180-200 градусов время выпекания составляет 30 минут.

Готовые бейглы разрезаем и выкладываем любую начинку. Также мы рассказывали, как испечь аппетитный банановый хлеб.

Теги:
#Рецепт #Сыр #Завтрак #Булочки