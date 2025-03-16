Как приготовить творожные бейглы: ароматные булочки к вашему завтраку (видео)

Эти бублики получаются очень ароматными и вкусными

Когда хочется вкусно позавтракать, на помощь приходит домашняя выпечка. Мы рассказывали, как испечь шоколадный кекс. Теперь поделимся рецептом аппетитных творожных бейглов.

Эти пышные и ароматные бублики могут стать отличным завтраком или сытным перекусом. В них можно добавить любую начинку по вашему вкусу. Рецептом поделилась кулинарная блоггер Валерия Матрохина.

Ингредиенты:

350 г творога

1 яйцо

1 желток

70-100 г просеянной муки

180 г тертого сыра

пучок укропа

щепотка разрыхлителя

соль, перец

кунжут для посыпки

Способ приготовления:

Количество муки, которое вам понадобится, зависит от того, насколько влажный у вас творог. Чем он влажнее, тем больше муки нужно будет добавить. Твердый сыр натираем, а укроп мелко крошим. Сыр соединяем с яйцами и желтком. Добавляем разрыхлитель и тертый сыр. Подсаливаем и начинаем просеивать в творожную массу муку. Замешиваем тесто, в процессе добавляем укроп. Из теста влажными руками формируем бейглы – сначала делаем шарики, а затем внутри дырочку. Дырочка поможет бейглу равномерно пропекаться. Выкладываем на пергамент и выпекаем в духовке. При температуре 180-200 градусов время выпекания составляет 30 минут.

Готовые бейглы разрезаем и выкладываем любую начинку. Также мы рассказывали, как испечь аппетитный банановый хлеб.