Как приготовить творожные бейглы: ароматные булочки к вашему завтраку (видео)
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Эти бублики получаются очень ароматными и вкусными
Когда хочется вкусно позавтракать, на помощь приходит домашняя выпечка. Мы рассказывали, как испечь шоколадный кекс. Теперь поделимся рецептом аппетитных творожных бейглов.
Эти пышные и ароматные бублики могут стать отличным завтраком или сытным перекусом. В них можно добавить любую начинку по вашему вкусу. Рецептом поделилась кулинарная блоггер Валерия Матрохина.
Ингредиенты:
- 350 г творога
- 1 яйцо
- 1 желток
- 70-100 г просеянной муки
- 180 г тертого сыра
- пучок укропа
- щепотка разрыхлителя
- соль, перец
- кунжут для посыпки
Способ приготовления:
- Количество муки, которое вам понадобится, зависит от того, насколько влажный у вас творог. Чем он влажнее, тем больше муки нужно будет добавить. Твердый сыр натираем, а укроп мелко крошим.
- Сыр соединяем с яйцами и желтком. Добавляем разрыхлитель и тертый сыр.
- Подсаливаем и начинаем просеивать в творожную массу муку. Замешиваем тесто, в процессе добавляем укроп.
- Из теста влажными руками формируем бейглы – сначала делаем шарики, а затем внутри дырочку. Дырочка поможет бейглу равномерно пропекаться.
- Выкладываем на пергамент и выпекаем в духовке. При температуре 180-200 градусов время выпекания составляет 30 минут.
Готовые бейглы разрезаем и выкладываем любую начинку. Также мы рассказывали, как испечь аппетитный банановый хлеб.