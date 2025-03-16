Ви пам'ятаєте ці конвертики з дитинства: як приготувати печиво "гусячі лапки"
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Апетитне цукрове печиво
Якщо до чаю хочеться солоденького, не обов’язково бігти в магазин. Ми розповідали, як спекти банановий хліб. Тепер ділимось рецептом чудового печива, яке всі пам’ятають з дитинства — "гусячі лапки".
Це цукрове печиво виходить апетитним та розсипчастим. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком anastasia_kristenko.
Інгредієнти:
- 250 г кисломолочного сиру
- 150 г вершкового масла
- 1 яйце
- 250-300 г борошна
- 1 ч. л. розпушувача
- дрібка солі
- 50 г цукру + цукор для обвалювання
Спосіб приготування:
- Кисломолочний сир перетираємо через сито або збиваємо занурювальним блендером, головне — перетворити його на однорідну масу. Додаємо до сиру розтоплене масло, яйце, сіль і цукор.
- Перемішуємо все до отримання гладкої маси. Просіюємо у неї борошно разом із розпушувачем та замішуємо м’яке тісто.
- Розкочуємо його в тонкий пласт. Це простіше робити на присипаній борошном поверхні.
- Склянкою вирізаємо з тіста кружечки 6-8 см у діаметрі. Одну сторону кожного кружечка вмочуємо в цукор.
- Складаємо кружечки навпіл так, щоб цукрова сторона опинилася всередині. Потім ще раз занурюємо одну сторону в цукор і складаємо знову, щоб цукор опинився всередині.
- Готові печивка одразу викладаємо на деко, застелене пергаментом. Випікаємо їх в розігрітій до 180°C духовці впродовж 20-25 хвилин, або поки печиво не стане золотистим.
Це чудовий варіант домашніх смаколиків до кави чи чаю. Також ми ділились рецептом ароматного шоколадного кекса.