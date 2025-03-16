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Ви пам'ятаєте ці конвертики з дитинства: як приготувати печиво "гусячі лапки"

Автор
Марія Дума
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Автор
Дуже смачне домашнє печиво
Дуже смачне домашнє печиво. Фото Unian.net

Апетитне цукрове печиво

Якщо до чаю хочеться солоденького, не обов’язково бігти в магазин. Ми розповідали, як спекти банановий хліб. Тепер ділимось рецептом чудового печива, яке всі пам’ятають з дитинства — "гусячі лапки".

Це цукрове печиво виходить апетитним та розсипчастим. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком anastasia_kristenko.

Інгредієнти:

  • 250 г кисломолочного сиру
  • 150 г вершкового масла
  • 1 яйце
  • 250-300 г борошна
  • 1 ч. л. розпушувача
  • дрібка солі
  • 50 г цукру + цукор для обвалювання

Спосіб приготування:

  1. Кисломолочний сир перетираємо через сито або збиваємо занурювальним блендером, головне — перетворити його на однорідну масу. Додаємо до сиру розтоплене масло, яйце, сіль і цукор.
  2. Перемішуємо все до отримання гладкої маси. Просіюємо у неї борошно разом із розпушувачем та замішуємо м’яке тісто.
  3. Розкочуємо його в тонкий пласт. Це простіше робити на присипаній борошном поверхні.
  4. Склянкою вирізаємо з тіста кружечки 6-8 см у діаметрі. Одну сторону кожного кружечка вмочуємо в цукор.
  5. Складаємо кружечки навпіл так, щоб цукрова сторона опинилася всередині. Потім ще раз занурюємо одну сторону в цукор і складаємо знову, щоб цукор опинився всередині.
  6. Готові печивка одразу викладаємо на деко, застелене пергаментом. Випікаємо їх в розігрітій до 180°C духовці впродовж 20-25 хвилин, або поки печиво не стане золотистим.

Це чудовий варіант домашніх смаколиків до кави чи чаю. Також ми ділились рецептом ароматного шоколадного кекса.

Теги:
#Рецепт #Печиво #Випічка