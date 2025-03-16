Вы помните эти конвертики с детства: как приготовить печенье "гусиные лапки"
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Аппетитное сахарное печенье
Если к чаю хочется сладенького, не обязательно бежать в магазин. Мы рассказывали, как испечь банановый хлеб. Теперь делимся рецептом чудесного печенья, которое все помнят с детства – "гусиные лапки".
Это сахарное печенье получается аппетитным и рассыпчатым. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником anastasia_kristenko.
Ингредиенты:
- 250 г творога
- 150 г сливочного масла
- 1 яйцо
- 250-300 г муки
- 1 ч. л. разрыхлителя
- щепотка соли
- 50 г сахара + сахар для обрушения
Способ приготовления:
- Творог перетираем через сито или взбиваем погружным блендером, главное – превратить его в однородную массу. Добавляем в творог растопленное масло, яйцо, соль и сахар.
- Перемешиваем все до получения гладкой массы. Просеиваем у нее муку вместе с разрыхлителем и замешиваем мягкое тесто.
- Раскатываем его в тонкий пласт. Это проще делать на присыпанной мукой поверхности.
- Стаканом вырезаем из теста кружочки 6-8 см в диаметре. Одну сторону каждого кружочка обмакиваем в сахар.
- Складываем кружочки пополам так, чтобы сахарная сторона оказалась внутри. Затем еще раз погружаем одну сторону в сахар и складываем снова, чтобы сахар оказался внутри.
- Готовое печенье сразу выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Выпекаем их в разогретой до 180°C духовке в течение 20-25 минут или пока печенье не станет золотистым.
Это отличный вариант домашних вкусностей к кофе или чаю. Также мы делились рецептом ароматного шоколадного кекса.