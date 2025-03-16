Вы помните эти конвертики с детства: как приготовить печенье "гусиные лапки"

Аппетитное сахарное печенье

Если к чаю хочется сладенького, не обязательно бежать в магазин. Мы рассказывали, как испечь банановый хлеб. Теперь делимся рецептом чудесного печенья, которое все помнят с детства – "гусиные лапки".

Это сахарное печенье получается аппетитным и рассыпчатым. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником anastasia_kristenko.

Ингредиенты:

250 г творога

150 г сливочного масла

1 яйцо

250-300 г муки

1 ч. л. разрыхлителя

щепотка соли

50 г сахара + сахар для обрушения

Способ приготовления:

Творог перетираем через сито или взбиваем погружным блендером, главное – превратить его в однородную массу. Добавляем в творог растопленное масло, яйцо, соль и сахар. Перемешиваем все до получения гладкой массы. Просеиваем у нее муку вместе с разрыхлителем и замешиваем мягкое тесто. Раскатываем его в тонкий пласт. Это проще делать на присыпанной мукой поверхности. Стаканом вырезаем из теста кружочки 6-8 см в диаметре. Одну сторону каждого кружочка обмакиваем в сахар. Складываем кружочки пополам так, чтобы сахарная сторона оказалась внутри. Затем еще раз погружаем одну сторону в сахар и складываем снова, чтобы сахар оказался внутри. Готовое печенье сразу выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Выпекаем их в разогретой до 180°C духовке в течение 20-25 минут или пока печенье не станет золотистым.

Это отличный вариант домашних вкусностей к кофе или чаю. Также мы делились рецептом ароматного шоколадного кекса.