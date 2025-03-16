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Вы помните эти конвертики с детства: как приготовить печенье "гусиные лапки"

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Очень вкусное домашнее печенье
Очень вкусное домашнее печенье. Фото Unian.net

Аппетитное сахарное печенье

Если к чаю хочется сладенького, не обязательно бежать в магазин. Мы рассказывали, как испечь банановый хлеб. Теперь делимся рецептом чудесного печенья, которое все помнят с детства – "гусиные лапки".

Это сахарное печенье получается аппетитным и рассыпчатым. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником anastasia_kristenko.

Ингредиенты:

  • 250 г творога
  • 150 г сливочного масла
  • 1 яйцо
  • 250-300 г муки
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • щепотка соли
  • 50 г сахара + сахар для обрушения

Способ приготовления:

  1. Творог перетираем через сито или взбиваем погружным блендером, главное – превратить его в однородную массу. Добавляем в творог растопленное масло, яйцо, соль и сахар.
  2. Перемешиваем все до получения гладкой массы. Просеиваем у нее муку вместе с разрыхлителем и замешиваем мягкое тесто.
  3. Раскатываем его в тонкий пласт. Это проще делать на присыпанной мукой поверхности.
  4. Стаканом вырезаем из теста кружочки 6-8 см в диаметре. Одну сторону каждого кружочка обмакиваем в сахар.
  5. Складываем кружочки пополам так, чтобы сахарная сторона оказалась внутри. Затем еще раз погружаем одну сторону в сахар и складываем снова, чтобы сахар оказался внутри.
  6. Готовое печенье сразу выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Выпекаем их в разогретой до 180°C духовке в течение 20-25 минут или пока печенье не станет золотистым.

Это отличный вариант домашних вкусностей к кофе или чаю. Также мы делились рецептом ароматного шоколадного кекса.

Теги:
#Рецепт #Печенье #Выпечка