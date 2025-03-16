Если дома есть несколько бананов, приготовьте этот нежный десерт: простой рецепт (видео)

Очень вкусный десерт без сахара

Из бананов можно приготовить много вкусненького. Мы рассказывали, как испечь банановый хлеб. Теперь делимся рецептом очень нежного мусса.

Приготовление десерта очень простое, а вкус невероятный. Даже сахара добавлять не нужно. Как его сделать, рассказала кулинарная блоггер Валерия Питель.

Ингредиенты:

Ряженка — 200 г

Желатин – 1 ст. л.

Бананы — 2 шт.

Какао – 1 ч. л.

Мед – по желанию

Способ приготовления:

От общего количества ряженки отливаем 100 г. Добавляем туда желатин и перемешиваем. Отставляем, чтобы набух. Тем временем к бананам добавляем ряженку и какао. Перебиваем все погружным блендером в однородную массу. Желатин растапливаем в микроволновке. Делаем это осторожно, чтобы не вскипятить. Добавляем растопленный желатин в банановое основание и тщательно вымешиваем все венчиком. По желанию добавляем мед и снова перемешиваем. Но даже без меда десерт будет немного сладким, так что это не обязательно. Разливаем банановый мусс по формам. Оставляем в холодильнике до полного застывания – это займет несколько часов.

Получается вкуснейший и нежнейший десерт, имеющий легкий банановый маринад. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитный шоколадный кекс.