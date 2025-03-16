Если дома есть несколько бананов, приготовьте этот нежный десерт: простой рецепт (видео)
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Очень вкусный десерт без сахара
Из бананов можно приготовить много вкусненького. Мы рассказывали, как испечь банановый хлеб. Теперь делимся рецептом очень нежного мусса.
Приготовление десерта очень простое, а вкус невероятный. Даже сахара добавлять не нужно. Как его сделать, рассказала кулинарная блоггер Валерия Питель.
Ингредиенты:
- Ряженка — 200 г
- Желатин – 1 ст. л.
- Бананы — 2 шт.
- Какао – 1 ч. л.
- Мед – по желанию
Способ приготовления:
- От общего количества ряженки отливаем 100 г. Добавляем туда желатин и перемешиваем. Отставляем, чтобы набух.
- Тем временем к бананам добавляем ряженку и какао. Перебиваем все погружным блендером в однородную массу.
- Желатин растапливаем в микроволновке. Делаем это осторожно, чтобы не вскипятить.
- Добавляем растопленный желатин в банановое основание и тщательно вымешиваем все венчиком. По желанию добавляем мед и снова перемешиваем. Но даже без меда десерт будет немного сладким, так что это не обязательно.
- Разливаем банановый мусс по формам. Оставляем в холодильнике до полного застывания – это займет несколько часов.
Получается вкуснейший и нежнейший десерт, имеющий легкий банановый маринад. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитный шоколадный кекс.