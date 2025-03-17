Замість паски приготуйте цю фантастично ніжну випічку: як зробити ароматний крафін
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Чудовий рецепт, якщо вам набридли паски
Скоро Великдень, а це означає, що пора потихеньку планувати своє святкове меню. Приміром, ми ділились рецептом м’якої паски. А якщо звичайні пасочки вам уже набридли, наступний рецепт для вас.
У кулінарному блозі reeixit розповіли, як приготувати фантастично ніжний шоколадний крафін. Це смачна і цікава ідея для великоднього столу. Ця випічка має ефектний вигляд, а готується не складніше, ніж звичайна паска.
Інгредієнти:
- 110 мл теплого молока
- 1 ст. л. цукру
- 1 ст. л. борошна
- 7 г сухих дріжджів
- 3 яйця
- 100 г цукру
- 420 г борошна
- 50 г розтопленого вершкового масла
- цедра 1 апельсину
- дрібка солі
- пакетик ванільного цукру
- 1,5 ст. л.какао
- 100 г вершкового масла кімнатної температури
- 200 г шоколаду
Спосіб приготування:
- Спочатку робимо опару. Беремо ложку цукру, ложку борошна і дріжджі. Змішуємо з теплим молоком та відставляємо.
- Через 15 хвилин в чаші комбайна змішуємо опару та інші інгредієнти — яйця, цукор, борошно, розтоплене масло, сіль та цедру. Вимішуємо тісто мінімум 15 хв, краще 20.
- Ділимо тісто на 2 частини. В одну додаємо какао та ще раз гарно вимішуємо, щоб все какао рівномірно розподілилося.
- Накриваємо тісто кришкою і відставляємо в тепле місце мінімум на 30 хвилин. Воно повинне трохи піднятись.
- Потім темне та світле тісто ділимо навпіл, отримуємо 4 частини тіста (2 світлих та 2 темних). Розкочуємо темне тісто товщиною 3 мм, змащуємо його маслом.
- Зверху на темне тісто кладемо розкатане світле тісто. Теж змащуємо мʼяким маслом, тоді зверху посипаємо рубаним шоколадом. Формуємо крафіни.
- Кладемо їх у форму, застелену пергаментом, і відправляємо у тепле місце. Вони повинні збільшитись мінімум в три рази. Випікаємо у розігрітій до 165 градусів духовці близько 50 хвилин.
Охолоджені крафіни можна посипати цукровою пудрою чи полити шоколадною глазурʼю — як вам більше подобається. Також ми ділились рецептом львівського сирника.