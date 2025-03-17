Вместо паски приготовьте эту фантастически нежную выпечку: как сделать ароматный крафин
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Прекрасный рецепт, если вам надоели паски
Скоро Пасха, а это значит, что пора потихоньку планировать свое праздничное меню. К примеру, мы делились рецептом мягкой паски. А если обычные пачочки вам уже надоели, следующий рецепт для вас.
В кулинарном блоге reeixit рассказали, как приготовить фантастически нежный шоколадный крафин. Это вкусная и увлекательная идея для пасхального стола. Эта выпечка выглядит эффектно, а готовится не сложнее, чем обычная паска.
Ингредиенты:
- 110 мл теплого молока
- 1 ст. л. сахара
- 1 ст. л. муки
- 7 г сухих дрожжей
- 3 яйца
- 100 г сахара
- 420 г муки
- 50 г растопленного сливочного масла
- цедра 1 апельсина
- щепотка соли
- пакетик ванильного сахара
- 1,5 ст. л.какао
- 100 г сливочного масла комнатной температуры
- 200 г шоколада
Способ приготовления:
- Сначала делаем опару. Берем ложку сахара, ложку муки и дрожжи. Смешиваем с теплым молоком и отставляем.
- Через 15 минут в чаше комбайна смешиваем опару и другие ингредиенты – яйца, сахар, муку, растопленное масло, соль и цедру. Вымешиваем тесто минимум 15 мин, лучше 20.
- Делим тесто на 2 части. В одну добавляем какао и еще раз хорошо вымешиваем, чтобы какао равномерно распределилось.
- Накрываем тесто крышкой и отставляем в теплое место минимум на 30 минут. Оно должно немного подняться.
- Затем темное и светлое тесто делим пополам, получаем 4 части теста (2 светлых и 2 темных). Раскатываем темное тесто толщиной 3 мм, смазываем его маслом.
- Сверху на темное тесто кладем раскатанное светлое тесто. Тоже смазываем мягким маслом, тогда сверху посыпаем рубленым шоколадом. Формируем крафины.
- Кладем их в форму, застеленную пергаментом, и отправляем в теплое место. Они должны увеличиться минимум в три раза. Выпекаем в разогретой до 165 градусов духовке около 50 минут.
Охлажденные крафины можно посыпать сахарной пудрой или полить шоколадной глазурью, как вам больше нравится. Также мы делились рецептом львовского сырника.