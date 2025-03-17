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Просто оставьте тесто на ночь: раскрыли секрет нежнейших пампушек (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Пампушки получаются очень мягкими и пышными
Пампушки получаются очень мягкими и пышными. Фото Скриншот из видео

Отличный рецепт пампушек к борщу и не только

Вкусный и ароматный борщ – это настоящая изюминка украинской кухни. Мы рассказывали, как это блюдо готовят в Карпатах. Теперь поделимся рецептом фантастических пампушек к борщу.

Литовская кулинарная блоггерша под ником nomante.potante поделилась рецептом аппетитных пончиков. Это веганская вариация, однако, если хотите, можете использовать яйцо вместо растительного молока.

Ингредиенты:

  • 600 г муки
  • 1,5 чайной ложки сахара
  • 8 г быстрорастворимых дрожжей
  • 1,5 чайной ложки соли (10 г)
  • 340 г воды
  • 3 зубчика чеснока
  • 1 пучок свежей петрушки
  • соль
  • 4 столовые ложки растительного масла
  • немного растительного молока (для смазки выпечки)

Способ приготовления:

  1. Смешайте муку, дрожжи, сахар и соль. Затем добавьте воду. Вымешивайте, пока не образуется гладкое тесто.
  2. Переложите его в миску и накройте полиэтиленовой пленкой. Для лучшего вкуса – держите в холодильнике ночь.
  3. На следующий день достаньте тесто и оставьте при комнатной температуре в час. Пока оно греется, измельчите чеснок и петрушку. Добавляем в зелень соль и масло, перемешиваем и оставляем настаиваться.
  4. Тесто делим на 8 равных частей. Каждую часть теста сформуйте в гладкий шарик. Переложите их в большую чугунную форму или любую другую форму для выпечки, чтобы шарики могли подняться.
  5. Разогрейте духовой шкаф до 200°C. Смажьте булочки веганским молоком и выпекайте примерно 20-25 минут до золотистого цвета.

Готовые булочки смажьте чесночным маслом и дайте немного настояться. Также мы рассказывали, как испечь аппетитный львовский творожник.

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#Рецепт #Чеснок #Пампушки #Тесто