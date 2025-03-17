Просто оставьте тесто на ночь: раскрыли секрет нежнейших пампушек (видео)

Отличный рецепт пампушек к борщу и не только

Вкусный и ароматный борщ – это настоящая изюминка украинской кухни. Мы рассказывали, как это блюдо готовят в Карпатах. Теперь поделимся рецептом фантастических пампушек к борщу.

Литовская кулинарная блоггерша под ником nomante.potante поделилась рецептом аппетитных пончиков. Это веганская вариация, однако, если хотите, можете использовать яйцо вместо растительного молока.

Ингредиенты:

600 г муки

1,5 чайной ложки сахара

8 г быстрорастворимых дрожжей

1,5 чайной ложки соли (10 г)

340 г воды

3 зубчика чеснока

1 пучок свежей петрушки

соль

4 столовые ложки растительного масла

немного растительного молока (для смазки выпечки)

Способ приготовления:

Смешайте муку, дрожжи, сахар и соль. Затем добавьте воду. Вымешивайте, пока не образуется гладкое тесто. Переложите его в миску и накройте полиэтиленовой пленкой. Для лучшего вкуса – держите в холодильнике ночь. На следующий день достаньте тесто и оставьте при комнатной температуре в час. Пока оно греется, измельчите чеснок и петрушку. Добавляем в зелень соль и масло, перемешиваем и оставляем настаиваться. Тесто делим на 8 равных частей. Каждую часть теста сформуйте в гладкий шарик. Переложите их в большую чугунную форму или любую другую форму для выпечки, чтобы шарики могли подняться. Разогрейте духовой шкаф до 200°C. Смажьте булочки веганским молоком и выпекайте примерно 20-25 минут до золотистого цвета.

Готовые булочки смажьте чесночным маслом и дайте немного настояться. Также мы рассказывали, как испечь аппетитный львовский творожник.