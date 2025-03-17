Просто оставьте тесто на ночь: раскрыли секрет нежнейших пампушек (видео)
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Отличный рецепт пампушек к борщу и не только
Вкусный и ароматный борщ – это настоящая изюминка украинской кухни. Мы рассказывали, как это блюдо готовят в Карпатах. Теперь поделимся рецептом фантастических пампушек к борщу.
Литовская кулинарная блоггерша под ником nomante.potante поделилась рецептом аппетитных пончиков. Это веганская вариация, однако, если хотите, можете использовать яйцо вместо растительного молока.
Ингредиенты:
- 600 г муки
- 1,5 чайной ложки сахара
- 8 г быстрорастворимых дрожжей
- 1,5 чайной ложки соли (10 г)
- 340 г воды
- 3 зубчика чеснока
- 1 пучок свежей петрушки
- соль
- 4 столовые ложки растительного масла
- немного растительного молока (для смазки выпечки)
Способ приготовления:
- Смешайте муку, дрожжи, сахар и соль. Затем добавьте воду. Вымешивайте, пока не образуется гладкое тесто.
- Переложите его в миску и накройте полиэтиленовой пленкой. Для лучшего вкуса – держите в холодильнике ночь.
- На следующий день достаньте тесто и оставьте при комнатной температуре в час. Пока оно греется, измельчите чеснок и петрушку. Добавляем в зелень соль и масло, перемешиваем и оставляем настаиваться.
- Тесто делим на 8 равных частей. Каждую часть теста сформуйте в гладкий шарик. Переложите их в большую чугунную форму или любую другую форму для выпечки, чтобы шарики могли подняться.
- Разогрейте духовой шкаф до 200°C. Смажьте булочки веганским молоком и выпекайте примерно 20-25 минут до золотистого цвета.
Готовые булочки смажьте чесночным маслом и дайте немного настояться. Также мы рассказывали, как испечь аппетитный львовский творожник.